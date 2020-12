Nettoyage des puits orphelins : l’industrie pétrolière albertaine s'impatiente

Huit mois après l’annonce d’Ottawa d’un investissement de 1,7 milliard de dollars pour nettoyer les puits orphelins en Alberta, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, le secteur pétrolier déplore la lenteur de la distribution des fonds.

L’annonce du gouvernement fédéral avait donné espoir à Garnet Amundson. Le président de l’entreprise calgarienne Essential Energy Services espérait que l’investissement fédéral permettrait aux entreprises comme la sienne, durement touchées par la chute des prix du pétrole, de reprendre de l’activité.

L’aide annoncée en avril avait d’ailleurs été présentée par les gouvernements provincial et fédéral comme une manière de maintenir 5200 emplois en Alberta, tout en restaurant l’environnement.

Les entreprises s'impatientent

Des mois plus tard, l’argent se fait toujours attendre.

Beaucoup d’entre nous sont déçus et frustrés , affirme Garnet Amundson.

L’Alberta est la province qui doit recevoir la plus grande part de la subvention fédérale, soit un milliard de dollars, contre 120 millions pour la Colombie-Britannique et 400 millions pour la Saskatchewan.

L’Association des puits orphelins de l'Alberta recevra également un prêt de 200 millions de dollars pour soutenir le nettoyage de puits appartenant à des compagnies en faillite.

Jusqu’à présent cependant, la province n'a approuvé la distribution que du quart du montant promis par Ottawa, soit 179 millions de dollars pour des travaux de mise à l'abandon de puits orphelins et 85 millions pour la restauration environnementale.

L’entreprise Essential Energy Services a postulé pour recevoir une partie du financement. Garnet Amundson refuse cependant de dévoiler combien d'argent il a reçu jusqu’à maintenant.

C’est sombre , dit-il, expliquant que les montants n'atteignent même pas les prévisions les plus basses de son entreprise.

Notre objectif principal devrait être de nettoyer les puits orphelins et de remettre les gens au travail parce que nous sommes complètement désespérés , ajoute-t-il.

Selon lui, beaucoup d’autres acteurs de l’industrie sont insatisfaits du gouvernement provincial.

En ce moment, je pense que tout le monde est mécontent. [Les producteurs de pétrole et de gaz naturel] ne nettoient pas leurs puits orphelins, les agriculteurs et les propriétaires terriens sont fâchés, les entreprises de services pétroliers ne reçoivent pas l’argent dont ils ont besoin pour travailler et les groupes environnementaux nous critiquent parce que nous sommes incapables de faire notre travail , déplore-t-il.

La province débordée

Le gouvernement provincial est chargé de disperser les fonds, mais admet avoir été débordé par les milliers de demandes qu’elle a reçues d’entreprises du secteur énergétique.

La province affirme avoir affecté davantage d’employés à la gestion du programme et apporté des changements au processus de demande de participation afin de distribuer l’argent le plus rapidement possible.

Les fonctionnaires du ministère travaillent sans relâche , affirme la ministre albertaine de l’Énergie Sonya Savage.

Le gouvernement albertain précise cependant que le programme a été conçu afin que du financement soit attribué jusqu’en 2021 et que les travaux peuvent s'étendre jusqu'à la fin de 2022.

Nous espérons que cela servira de tampon important pour les entreprises de services d’entretien et autres en 2021, alors que l’industrie commence à se rétablir tranquillement , affirme le président de l'Association canadienne des entreprises de forage pétrolier, Mark Scholz.

Avec les informations de Kyle Bakx