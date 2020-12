Les concertos déconfinés de l’Ensemble Caprice

Dans les premières semaines du confinement, un petit groupe de fêtards en voiture a voulu briser la solitude d’une de leurs amies, qui célébrait son anniversaire. I ls lui ont chanté ''bonne fête'' à travers les vitres de leur voiture. La police est arrivée rapidement ensuite pour donner une amende à la fêtée. C’est ça qui nous a donné l’idée des Mini-concerts Santé , raconte Matthias Maute, conducteur de l’Ensemble Caprice, l’orchestre montréalais à l’origine de l’initiative en partenariat avec Mécénat Musica.

L’aspect santé , c’est surtout celui de la santé mentale, que Matthias Maute et ses collègues sentaient se fragiliser chez le public en raison de l’isolement et du confinement. Les artistes de l’Ensemble Caprice ont vite décidé de mettre leur instrument dans leur étui et de partir en duo dans les rues de Montréal, avec la volonté un peu excentrique d’offrir des miniconcerts privés de 10 minutes.

Il faut dire que ces musiciens et musiciennes se tournaient les pouces : la pandémie a forcé l’annulation de 40 des 65 spectacles que l’ensemble devait offrir cette année aux quatre coins du globe.

On ne savait pas quel accueil on aurait. Nous, on est des musiciens gâtés qui jouent dans de belles salles, avec un public acquis pour la cause qui suit un code de comportement strict. Là, les musiciens allaient sonner directement chez des gens qui n’étaient pas nécessairement des férus de musique classique. Il fallait apprendre à surmonter cette incertitude , souligne Matthias Maute.

Une représentation des Mini-Concerts Santé, tenue à l’été 2020. Photo : Courtoisie Ensemble Caprice

Si quelques personnes ont refusé ce cadeau musical impromptu, la grande majorité des gens en ont été ravis. Les notes ont souvent provoqué des larmes de soulagement et de bonheur, relate Matthias Maute : Il y a des gens qui disaient être en colère et souffrir de solitude qui se sentaient beaucoup mieux après notre passage.

Les triolets se sont vite mariés aux trémolos des membres de l’Ensemble vocal Arts-Québec, dont Matthias Maute est aussi le directeur artistique. Entre juin et septembre, les Mini-concerts Santé se sont propagés à une vitesse folle, atteignant au total 36 000 personnes perchées sur leur balcon ou assises dans leur cadre de porte, qui ont assisté à 4900 prestations. L’équipe a également réussi à récolter des dons de 510 000 $, dont 91 % sont atterris dans les poches des artistes.

Ça a permis aux musiciens de passer l’été, parce que tout le monde a souffert des pertes de revenus immenses. Ils se sont impliqués de manière impressionnante : le projet a dépassé nos deux ensembles, pour impliquer des artistes de l’Outaouais, du Centre-du-Québec ou encore de l’Estrie. Dix premiers violons se sont même prêtés au jeu! dit Matthias Maute.

Des concerts sont déjà prévus pour les prochaines années, puisque ce nouveau projet n’est pas près de s’éteindre. Si le virus a enfermé les gens, il aura eu comme drôle d’effet de déconfiner la musique classique en forçant les musiciens et musiciennes à explorer de nouvelles avenues. Selon Matthias Maute, c’est que la magie des symphonies ne s’opère qu’avec un public : On a enregistré des concerts sur vidéo, pour les présenter en ligne, mais il manquait quelque chose. Les gens ne savent pas combien leur simple présence contribue à la musique classique. Nous aussi, on avait besoin d’eux.

Pour en savoir plus sur l'Ensemble Caprice, consultez le site web de l'organisation  (Nouvelle fenêtre) .