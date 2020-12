Au moins 23 personnes tombées malades en mangeant des mollusques des Maritimes

L’Agence a déterminé que la source probable de l’éclosion était une exposition à des mollusques et crustacés, et que la majorité des cas étaient liés à la consommation de mollusques, principalement des huîtres crues provenant des Maritimes.

Il s’agissait de 23 cas confirmés de Vibrio parahaemolyticus. Il y en a eu dix au Nouveau-Brunswick, cinq à Île-du-Prince-Édouard, sept au Québec et un en Saskatchewan, indique l’Agence. Les personnes touchées sont tombées malades du début de juillet à la fin d’octobre 2020. Une seule d’entre elles a été hospitalisée et aucune n’en est morte.

Les bactéries Vibrio sont naturellement présentes dans les eaux côtières et leur concentration peut être forte lorsque les eaux sont chaudes, explique l’Agence. La plupart des personnes y sont exposées lorsqu’elles mangent des mollusques crus ou partiellement cuits, surtout des huîtres.

Ces bactéries ne changent pas l’apparence, l’odeur et le goût des produits. Pour éviter tout risque de maladie, l’Agence conseille aux gens de faire cuire les mollusques complètement jusqu’à ce qu’ils atteignent une température sécuritaire de cuisson interne de 74 °C (165 °F) avant de les consommer ou de les servir.

Les personnes infectées peuvent ne présenter aucun symptôme ou ceux d’une mauvaise grippe intestinale, selon l’Agence, dont de la diarrhée, des crampes abdominales, des nausées, des vomissements, de la fièvre, etc.

La maladie peut durer jusqu’à trois jours et la plupart des personnes atteintes se rétablissent complètement en une semaine. Les cas graves sont rares, souligne l’Agence.

Les femmes enceintes, les personnes affaiblies, celles qui souffrent d'une maladie du foie ou d'une hypoacidité gastrique, les enfants et personnes âgées sont plus à risque de complications et ne devraient pas consommer de mollusques et de crustacés crus ou mal cuits, recommande l’Agence d’inspection des aliments.