La cimenterie McInnis vendue à une société brésilienne

La société Votorantim Cimentos, par l'entremise de sa filiale canadienne St. Marys Cement, combinera ses actifs avec ceux de Ciment Mcinnis en vue de créer une entité conjointe dans le but de fabriquer, de distribuer et de vendre du ciment au Canada et aux États-Unis , apprend-on par communiqué.

Cette coentreprise appartiendra toutefois à 83 % au conglomérat brésilien Votorantim Cimentos International.

Selon le communiqué, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) conserve 17 % de parts dans la cimenterie McInnis.

Les emplois québécois maintenus, pour l'instant

La société brésilienne s'engage à maintenir des installations et des emplois à l’usine de Port-Daniel–Gascons jusqu’en 2029, et à réduire l’empreinte carbone de ses activités.

Ce partenariat permettra à l'usine de Port-Daniel–Gascons de tirer parti de l'expertise en matière de production, de distribution et d'exploitation de Votorantim , souligne la première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l’Investissement durable de la CDPQCaisse de dépôt et placement du Québec , Kim Thomassin, dans le communiqué émis jeudi.

Elle ajoute que cette union servira le développement des marchés de l'Est du Canada, dans la région des Grands Lacs, et le long de la côte nord-est des États-Unis.

Ciment McInnis dispose d'une capacité annuelle de 2,2 millions de tonnes de ciment à son usine gaspésienne, et d'un réseau de 10 terminaux maritimes, ferroviaires et routiers au Canada et aux États-Unis.

Votorantim Cimentos possède des usines de ciment au Canada et aux États-Unis, ainsi qu'un réseau de distribution dans la région des Grands Lacs.

Au fil des ans, la CDPQCaisse de dépôt et placement du Québec et Investissement Québec ont déboursé plus de 750 millions de dollars dans la cimenterie McInnis sous la forme, entre autres, de capital-actions et de prêts garantis.

En septembre dernier, François Legault et son ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, avaient tous deux affirmé que Québec n'investirait pas davantage dans Ciment McInnis, quitte à la laisser passer entre des mains étrangères.