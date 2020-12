Nos archives : gloire et disparition des Draveurs de Trois-Rivières

L’équipe voit le jour en 1969 sous le nom des Ducs de Trois-Rivières. Elle est, avec les Cataractes de Shawinigan, l’une des équipes fondatrices de la LHJMQ.

L’équipe est rebaptisée les Draveurs quatre ans plus tard, en 1973.

Durant leur relative courte existence, les Draveurs connaissent leur lot d'entraîneurs étoiles : Dany Dubé, devenu commentateur sportif bien connu ou encore Alain Vigneault, aujourd’hui à la tête des Flyers de Philadelphie.

Mais celui qui a certainement le plus marqué l’équipe, c'est Michel Bergeron.

À l'époque, Michel Bergeron est camionneur et entraîneur reconnu dans la Ligue junior du Québec. Des recruteurs de la LHJMQ font souvent appel à lui pour repêcher les meilleurs jeunes talents.

En 1974, c’est à lui qu’on s’intéresse. Les Draveurs lui offrent de devenir l’entraîneur de l’équipe. Michel Bergeron signe un contrat de deux ans, mais son arrivée à Trois-Rivières est loin de faire l'unanimité.

Le lendemain, quand on annonce mon engagement avec les Draveurs, les joueurs font la grève. Pas de club! , raconte-t-il aujourd’hui d’un air amusé.

Les joueurs ne sont pas les seuls à lui être hostiles : la presse et les partisans sont en colère que l’équipe ait congédié l'entraîneur Claude Dolbec.

Le nouvel entraîneur prend le temps de rencontrer un à un ses joueurs, qui se rallient finalement à lui.

Lors de son premier match derrière le banc des Draveurs, l’équipe encaisse toutefois une lourde défaite contre les Remparts de Québec. Michel Bergeron n'a pas l’intention de redevenir camionneur et est décidé à ramener l’équipe sur le chemin de la victoire.

Après ce départ houleux, il connait six belles années avec l’équipe trifluvienne. Les Draveurs soulèvent même deux saisons de suite la Coupe du président, en 1978 et 1979. À en croire Michel Bergeron, c’était l’âge d’or du hockey junior majeur à Trois-Rivières.

Tout le monde voulait venir jouer à Trois-Rivières. Les billets de saison se vendaient comme des petits pains chauds, l'aréna était bondé à pleine capacité à tous les matchs , relate-t-il avec passion.

Michel Bergeron dirige l'équipe avec fougue, et s'assure que les joueurs donnent tout un spectacle.

Les propriétaires de l'équipe lui donnent carte blanche. Il était maître à bord. Aujourd’hui, il admet qu’il avait trop de pouvoir dans l’équipe.‘‘

Je n’avais personne à côté de moi pour me dire ''c’est pas correct ce que tu fais''. À un moment donné, je suis devenu trop big. Tout ce que je faisais, les propriétaires me disaient ''tu fais bien''! J’ai échangé Raymond Bourque! Peut-être un des meilleurs défenseurs de l’histoire. Aujourd’hui, c’est évident que ça a été une grave erreur de ma part.

Durant ses années à Trois-Rivières, Michel Bergeron se concentre à entretenir la relation entre les joueurs et le public.

Il s’assure que les joueurs se donnent en spectacle, même lors des entraînements qui attiraient eux aussi les spectateurs. Il envoie aussi l'équipe participer à des cliniques de hockey pour les enfants dans les différents villages de la Mauricie.

C'était pour encourager les gens des paroisses proches de Trois-Rivières à venir aux matchs des Draveurs. En quelque part, c'était peut-être de la publicité qu'on voulait faire à notre équipe.

C'est avec un pincement au cœur que Michel Bergeron quitte Trois-Rivières en 1980 pour prendre la tête des Nordiques de Québec, dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Après le départ du Tigre, les années qui suivent sont plus difficiles pour l'équipe. Claude Caron et d'autres actionnaires en prennent possession en 1986, alors que les spectateurs délaissent le colisée.

Malgré le talent qu'on avait dans l'équipe, malgré les bonnes performances, ça prenait tout pour aller chercher peut-être un 1200-1300 personnes par partie, alors qu'on s'attendait à peut-être aller en chercher 1800 à 2000 , explique Claude Caron.

L'équipe trifluvienne n'a pourtant pas fini de faire parler d'elle.

Le 26 novembre 1991, Manon Rhéaume revêt l’uniforme lors d’un match contre les Bisons de Granby. Elle devient la première femme à garder les buts lors d’un match du calendrier régulier de la LHJMQ.

C’est moins d’un an avant qu’elle ne marque l’histoire de la même façon avec le Lightning de Tampa Bay.

Malgré leurs efforts, les Draveurs peinent toujours à attirer les foules. Le contexte économique est difficile en Mauricie.

Plusieurs amateurs de hockey préfèrent s’intéresser à la LNH et la rivalité Montréal-Québec. En 1992, les Draveurs perdent à domicile, en finale de la Ligue.

Dans les gradins, on compte de nombreux sièges vides. Les propriétaires doivent se rendre à l'évidence et prendre une décision qui surprend tout le monde.

On s'est dit : si on n'est pas capables de mettre le colisée plein un soir de finale de la Ligue, un sixième match, le futur ça va être quoi? Alors on a décidé à ce moment-là de vendre l'équipe à Sherbrooke.

