Les légendes en balado

Il était une fois, dans le village de Sainte-Monique, un homme qui avait tellement peur des ours qu’il s’est construit une cabane antiours. La maison n’avait qu’une toute petite fenêtre et une toute petite porte qu’on devait traverser en rampant. Quand les gens assistent au spectacle à Sainte-Monique, ils voient cette maison-là, avec le bonhomme qui vient avec. Cette année, il fallait la recréer dans leur imagination , illustre le metteur en scène et dramaturge Jimmy Doucet.

C’était un défi à la hauteur de la fougue de Jimmy Doucet, un hyperactif du théâtre qui a créé La route des légendes, un spectacle qui met en scène les histoires du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans les endroits même d’où elles émanent. Normalement, le public peut donc découvrir la région en parcourant quatre ou cinq villages, dans lesquels sont présentées les pièces. C’est justement le cas de Sainte-Monique, une bourgade de 500 âmes qui accueille normalement 2000 spectateurs par été.

Or, la pandémie est venue gâcher la saison cette année. D’habitude, on fait des choses impossibles : on a coupé une maison ancestrale en deux pour en faire une maison de poupées, on a fait reconstruire une réplique d’un bateau du début des années 1900 et on a fait des spectacles où le public partait à l’aventure dans la forêt avec les personnages. Là, on a dû rapidement se réinventer , raconte-t-il.

Une représentation d’un spectacle de «La route des légendes». Photo : Francis Doucet

Pour la première fois depuis 1995, celui qui a également été directeur du théâtre d’été du centre touristique Vauvert et producteur du théâtre d’été de la Pulperie de Chicoutimi s’est retrouvé sans emploi à la belle saison. Au-delà de sa propre insécurité, c’est celle de son organisation qui l’inquiétait : il fallait réussir à garder le plus d’employés possible. Quand j’étais petit, mon rêve, c’était de devenir animateur de radio. En analysant nos options, on a réalisé que la meilleure avenue serait le balado. J’avais les yeux qui brillaient! lance-t-il.

Les contes démesurés de La route des légendes ont donc été encapsulés en format audio, formant une saison de six épisodes. Connexion création a permis au projet de voir le jour, puisque les municipalités qui contribuent normalement aux projets de Jimmy Doucet ont vu leurs budgets fondre avec la pandémie.

En plus de faire revivre les personnages qui peuplent ces histoires, le balado a permis de pérenniser les créations de l’homme de théâtre et de sa bande, qui créent en temps normal une quinzaine de spectacles par année n’étant souvent jamais re-joués.

Il y a quelque chose de vraiment le fun à ce que ça reste, que ça perdure. Peut-être que dans 10 ans, il y a encore des gens qui vont tomber là-dessus et que ça va encore leur donner le goût d’aller jeter un œil à Sainte-Monique, le village où habitait autrefois l’homme qui avait le plus peur des ours au monde , lance celui qui assurera dès l’an prochain la mise en scène d’un autre immense spectacle de la région, La Fabuleuse histoire d’un royaume.

