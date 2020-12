Une future école francophone à Sudbury aura bientôt son terrain

L’établissement scolaire regroupera trois écoles de Sudbury : Notre-Dame, Saint-Joseph et Ste-Thérèse - et pourra accueillir 567 élèves, quatre salles de services de garde d’enfants et une salle dédiée à un centre pour l’enfant et la famille On y va.

Le financement destiné à l’achat de ce bien-fonds est une excellente nouvelle pour les familles qui travaillent dans les communautés de Val Thérèse et de Hanmer , a déclaré Sam Oosterhoff, l’adjoint parlementaire au ministre de l’Éducation, par voie de communiqué.

Cet investissement contribuera à créer un environnement d’apprentissage de haute qualité et de nouvelles possibilités pour les enfants du voisinage afin qu’ils puissent réaliser tout leur potentiel. Sam Oosterhoff, l’adjoint parlementaire au ministre de l’Éducation

L’adresse municipale du terrain est 4291-4559 Municipal Road 80, à Val Thérèse. Le Conseil scolaire prévoit dévoiler l’emplacement du site qui sera retenu pour ce projet d’ici quelques semaines.

Ce nouvel établissement scolaire est attendu depuis 2016. Le ministère de l'Éducation avait alors annoncé l'octroi de 16,5 M$ pour sa construction.

La centralisation de trois écoles avait suscité des réactions partagées chez les parents.



Lors de notre processus de consultation, nos familles ont souligné l’importance d’offrir à nos élèves des espaces conviviaux qui leur permettront de s’épanouir dans une école verte et fonctionnelle à l’ère numérique , soutient M. Paul Henry, directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier au conseil scolaire Nouvelon par voie de communiqué.