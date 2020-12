Voici les histoires qui ont marqué l'année 2020 en Colombie-Britannique

Même si la pandémie s’est imposée comme l’événement dominant de l'année 2020, l’actualité nous a apporté, comme à chaque année, son lot de surprises, pour le meilleur et pour le pire. Bonne (re)lecture!

Des histoires pour réchauffer les coeurs

Plus que jamais cette année, les lecteurs ont montré un intérêt particulier pour les histoires qui font sourire. Voici les deux histoires insolites et charmantes les plus lus en 2020.

La Colombie-Britannique compte sur son territoire une faune qui donne lieu à des histoires cocasses. Photo : Agence des services frontaliers du Canada

Notre francophonie, ici et ailleurs au pays

Que de mauvaises nouvelles en 2020? Pas du tout. Demandez-le à la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique et au Conseil scolaire francophone de la province (CSF), qui ont remporté une cause qui pourrait changer le visage de la francophonie.

La solidarité des communautés francophones au Canada a été bien visible en 2020. Photo : Reuters / Mark Blinch

Des histoires qui captivent à l’étranger

Deux événements aux conséquences internationales ont eu comme trame de fond la ville de Vancouver.

La directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, subit un procès pour extradition devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver. Photo : Ben Nelms/CBC

Des réflexions engendrées par des crises sociales

De la remise en question des héritages coloniaux aux débats liés aux inégalités sociales et aux problèmes de dépendances, l'année 2020 a aussi été marquée par des luttes sociales qui ont trouvé écho aux quatre coins du monde.

La crise des surdoses a été exacerbée par la pandémie de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Nos voisins, les Américains

La vie des Canadiens se trouve souvent touchée par des événements qui surviennent aux États-Unis. En 2020, de nouvelles politiques frontalières et la menace grandissante des frelons meurtriers ont capté l'attention des Britanno-Colombiens.

Les frelons géants représentent une menace pour les abeilles domestiques et donc, pour l'agriculture. Photo : Offerte par le département de l'Agriculture de l'État de Washington

L'or blanc de la pandémie

Difficile de passer à côté des contenus liés à la pandémie puisqu'il s'agit du texte de Radio-Canada en Colombie-Britannique qui a été le plus lu en 2020.

La propagation du coronavirus s’est parfois accompagnée de comportements sociaux inédits, voire... curieux.

« Coronavirus : pourquoi les gens achètent-ils du papier toilette? » est le texte de Radio-Canada en Colombie-Britannique qui a été le plus lu en 2020. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Maintenant, au tour de 2021 de nous montrer ses couleurs.