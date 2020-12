Des enseignants en Ontario demandent une prolongation du congé scolaire des Fêtes

La Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEESO) et l'association des enseignants anglophones de l'élémentaire de Toronto demandent au gouvernement de garder les écoles de la Ville Reine fermées pendant au moins deux semaines de plus en janvier.

Pour ces enseignants anglophones, cette pause prolongée des Fêtes permettrait d'éviter que les écoles deviennent un terreau de propagation de la COVID-19 en janvier.

Pendant ces deux semaines, les écoles basculeraient vers l'enseignement en ligne.

Le gouvernement de Doug Ford et les associations de travailleurs de la santé et d'hôpitaux ont pressé les Ontariens de célébrer à distance cette année, mais ce n'est pas clair que ces consignes seront respectées si l'on se fie à l'exemple de l'Action de grâce, peut-on lire dans la lettre ouverte.

Les autorités de la santé publique ont qualifié le présent nombre record de nouveaux cas de COVID-19 "d'effet Action de grâce". On ne veut pas que la même chose se produise à cause des écoles après les vacances d'hiver. Lettre ouverte d'enseignants anglophones

La FEESOFédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario et l'association des enseignants anglophones de l'élémentaire de Toronto pressent aussi la province de faire un dépistage massif dans toutes les écoles de la Ville Reine en janvier, même chez les élèves asymptomatiques.

Pour sa part, le Conseil scolaire public anglais de Toronto ( TDSBToronto District School Board ), le plus gros conseil au Canada, indique qu'il suivra les directives des ministères de la Santé et de l'Éducation et de la santé publique.

Basculer vers l'enseignement à distance pour freiner la propagation de la COVID-19 fait partie d'un conversation plus large qui touche nombre de conseils scolaires , explique le porte-parole du TDSBToronto District School Board , Ryan Bird.

À lire aussi : Prolonger le congé scolaire des Fêtes? Les experts sont partagés

La réponse du gouvernement

Le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, avait écarté à la mi-novembre l'idée de prolonger le congé scolaire des Fêtes, affirmant que la mesure n'était pas nécessaire.

Mercredi, son attachée de presse a affirmé que le gouvernement continuerait de suivre les recommandations à ce sujet du médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr David Williams, laissant la porte ouverte à la possibilité d'un congé prolongé.

Jeudi, Caitlin Clark assure dans un courriel que les écoles demeurent sécuritaires en Ontario et que le virus ne se propage pas dans les écoles, selon les données actuelles.