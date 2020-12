Rassemblements prévus pour les congés de Noël ? Ne le faites pas, conseillent des experts

Cet avertissement survient à la suite d’un sondage d'Abacus Data selon lequel 33 % des Canadiens prévoient de se réunir avec des amis ou des membres de leur famille à l'extérieur de leur foyer, et 13 % sont prêts à voyager hors de la province pour le faire.

Ottawa a déjoué la tendance provinciale en maintenant le nombre de cas de COVID-19 à un niveau relativement bas, mais cela changera si les gens se rassemblent pendant les vacances à venir, a déclaré Earl Brown, professeur émérite de virologie à l'Université d'Ottawa.

Nous nous débrouillons très bien, mais ce n'est pas un accident, c'est en raison de nos comportements, le fait que les gens ont pris au sérieux les consignes sanitaires, la prudence et l'utilisation des masques , a déclaré M. Brown.

Afin de constater une preuve récente de la rapidité avec laquelle les choses peuvent mal tourner lorsque les gens se rassemblent pour célébrer les vacances, M. Brown suggère de se tourner vers le sud des États-Unis, où le nombre de cas a augmenté après l'Action de grâce américaine.

Les États-Unis ont déploré mercredi plus de 3000 morts de la COVID-19 en 24 heures et plus de 220 000 nouvelles infections, un niveau frôlant les records, selon les données de l'Université Johns-Hopkins, qui font référence. Cette augmentation survient deux semaines après l'Action de grâces.

Nous pouvons être comme les États-Unis si nous baissons la garde. Les choses vont bien à cause de nos actions, [mais] elles peuvent aller mal assez rapidement et il peut être difficile de se revenir à un niveau acceptable. Earl Brown, professeur émérite de virologie à l'Université d'Ottawa

Pourtant, au moins une école à Ottawa signale des familles qui semblent ignorer ce conseil.

Nous avons un grand nombre d'élèves qui voyageront et qui iront en isolement après la pause et ne rentreront pas tout de suite à l’école, ou qui se placeront en isolement la semaine prochaine pour se préparer à l'arrivée d’autres membres de leur famille , écrit dans un courriel aux familles, Megan Egerton, directrice de l'école publique de l'avenue Woodroffe.

À la réunion du Conseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton ( OCDSBConseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton ), mardi, la directrice de l'éducation, Camille Williams-Taylor, a exhorté les familles à reconsidérer leur décision.

Nous savons à quel point les familles aiment se rassembler en cette période de l'année , a déclaré Mme Williams-Taylor. Nous disons qu'il faut une communauté et un engagement pour garder le cap et s'abstenir de se réunir avec des personnes en dehors de notre ménage.

S'isoler n'élimine pas le risque

Même avec un vaccin contre la COVID-19 à l'horizon, le médecin hygiéniste adjoint de Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ), Brent Moloughney a rappelé aux citoyens qu'il est toujours important d'observer les conseils de santé publique.

Nous essayons de minimiser les risques dans notre ville, tout en équilibrant cela avec la possibilité pour les gens d'interagir de la manière la plus sécuritaire possible pour surmonter cela , a déclaré le Dr Moloughney.

Selon Santé publique Ottawa, même si les gens s'isolent au préalable, cela n'élimine pas le risque de transmission de la COVID-19. Photo : CBC/Andrew Lee

Je pense que le but de ces vacances est de trouver des moyens d'interagir avec nos proches et nos amis, mais de le faire de la manière la moins risquée possible. Brent Moloughney, médecin hygiéniste adjoint de Santé publique Ottawa

M. Moloughney a déclaré que même si les gens s'isolent au préalable, cela n'élimine pas le risque.

Nous avons plus de personnes qui ont ensuite été exposées, et cela signifie qu'un certain nombre d'entre elles vont tomber malades , a-t-il déclaré.

M. Moloughney suggère que si les gens insistent pour se rassembler, ils devraient envisager de le faire à l'extérieur, à une distance sécuritaire et pour le moins de temps possible.

Avec les informations de Kimberley Molina