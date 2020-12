Mission réussie pour le déménagement de la maison Samuel-Bédard

Le bâtiment où l’écrivain Louis Hémon a habité et écrit le récit de Maria-Chapdelaine a été déplacé à côté de l’église du village, environ 5 ou 6 kilomètres plus loin que son lieu d’origine. La distance semble courte, mais pour la franchir il a fallu une planification de plusieurs mois.

L’entreprise Terrassement et levage de bâtiment TMT de Saint-Bruno était responsable de la manœuvre. Pour remplir la mission adéquatement, il a d’abord fallu séparer le bâtiment en deux dans les derniers jours : la maison d’un côté et le hangar de l’autre.

Le bâtiment a dû être séparé en deux avant de pouvoir être déplacé. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

On les a séparés tous les deux proprement parce que c’est patrimonial, explique le copropriétaire de l’entreprise, Yvon Martel. Pas de coup de marteau, pas de vis, pas de clou. Rien de ça. C’est ça qui était le plus tannant pour se solidifier et installer nos équipements de sécurité.

Les deux portions ont ensuite été montées sur des remorques puis tirées par des camions jusqu’au site final. Le déménagement qui s’effectuait sur la route 169 a eu lieu sous l’œil attentif de policiers de la Sûreté du Québec. Des employés d’Hydro-Québec étaient également sur place parce que le chargement devait passer sous de nombreux fils électriques.

Des employés d'Hydro-Québec ont dû soulever les fils électriques à chaque fois que les remorques passaient en-dessous. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Plusieurs curieux ont également assisté à cette scène inusitée en pleine nuit. Le tout était éclairé par d’immenses projecteurs. Le déménagement a commencé autour de 3 h et s’est terminé vers 5 h 30 jeudi matin.

La direction du Musée Louis-Hémon espérait le déménagement de la résidence construite en 1903 depuis longtemps. Elle a finalement obtenu l’autorisation du ministère de la Culture l’an dernier.

La maison a atteint son emplacement final près de l'église vers 5 h 30. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

L’établissement souhaite maintenant mettre en valeur la maison Samuel-Bédard avec différents travaux de restauration.

Le déplacement du bâtiment patrimonial constitue une autre étape dans le vaste projet de développement nommé Espace Péribonka.

D'après les informations d'Annie-Claude Brisson