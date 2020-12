Manoir de la Vallée : le gouvernement avait permis une importante réduction de services

En vertu du projet pilote, cinq établissements du groupe Lokia dans le nord du Nouveau-Brunswick n’avaient plus à respecter certaines règles du gouvernement, selon d’anciens employés. Ces derniers disent que le taux réglementaire de préposés par résidents était alors ignoré.

Les autres établissements participant au projet pilote étaient les suivants : le Manoir Brise de l'Oasis et le Manoir Oasis de la Baie à Bathurst, le Manoir Sugarloaf à Campbellton et le Manoir Sunrise à Dalhousie. Ils comptent de 30 à 63 lits chacun. Le projet pilote, selon les anciens employés, avait pour but de rendre l’entreprise plus efficace .

CBCCanadian Broadcasting Corporation /Radio-Canada accepte de ne pas identifier les anciens employés qui craignent de subir autrement des conséquences. Ils sont identifiés ci-dessous par les pseudonymes Mathieu et Suzanne.

Un employé pour 18 résidents

Les foyers de niveau 1 et 2 sont tenus de compter trois employés pour 18 résidents durant le jour, mais ces anciens employés du Manoir de la Vallée disent qu’ils étaient parfois seuls pour aider 18 résidents durant le projet pilote.

Selon eux, tous ces établissements pouvaient réduire leur personnel à la condition de démontrer que des soins adéquats étaient prodigués et que les lieux étaient bien entretenus.

Cet ancien employé du groupe Lokia affirme que l’entreprise a réduit le nombre de préposés aux soins et à l’entretien dès l’entrée en vigueur du projet pilote et que le personnel n’avait plus de temps pour tenir compagnie aux résidents solitaires. Photo : CBC/Mike Heenan

Dès l’entrée en vigueur du projet pilote, au printemps 2019, plusieurs préposés à l’entretien et préposés aux soins ont été licenciés ou ont vu une réduction considérable de leur nombre d’heures de travail, selon Suzanne. Elle dit, par exemple, que deux quarts de travail d’entretien de 12 heures chacun ont été réduits à 8 heures chacun.

Suzanne affirme qu’elle devait faire la lessive, servir les collations et les repas aux résidents, leur donner leurs médicaments et leur bain. Elle ajoute qu’elle ne pouvait se diviser en trois pour répondre à toutes les demandes des résidents en même temps.

15 minutes pour un bain, 5 pour nettoyer une chambre

Les employés devaient respecter des délais très courts dans le cadre du projet pilote, par exemple 15 minutes pour donner un bain à un résident et 5 minutes pour nettoyer une chambre. C’était toutefois impossible et il fallait donc prendre des raccourcis, selon Mathieu. Il compare le projet pilote à un incendie de forêt qu’il faudrait éteindre avec un simple seau d’eau.

Le pire, selon Mathieu et Suzanne, était de ne pas avoir assez de temps pour tenir compagnie à des résidents, les écouter, leur parler et les réconforter. Des préposés aux soins, selon Mathieu, étaient en larmes parce qu’ils devaient dire à des résidents qu’ils n’avaient pas le temps pour faire cela.

Mathieu et Suzanne ajoutent que la propreté des établissements où ils travaillaient se détériorait durant le projet pilote. Il était impossible, selon Mathieu, de nettoyer adéquatement les chambres en 5 minutes chacune. La qualité du travail diminuait considérablement, dit-il.

Plusieurs familles ont porté plainte, selon Suzanne. Des proches des résidents allaient nettoyer les chambres eux-mêmes la fin de semaine. Elle dit que les familles payaient pour ces services et qu’elles n'auraient pas dû avoir à le faire elles-mêmes.

La description de l’état des lieux faite par les travailleurs de la santé qui sont allés appuyer le Manoir de la Vallée durant l’éclosion correspond à celle de Mathieu et Suzanne. Dans un rapport obtenu par CBCCanadian Broadcasting Corporation , ces travailleurs indiquent que des toilettes et des éviers étaient sales, qu’un mur d’une chambre était taché de sécrétions desséchées et que le couvercle de la bouteille d’eau d’un résident était moisi. Des travailleurs ont trouvé des médicaments mélangés à des restes de nourriture et à de la poussière sous des lits.

Le gouvernement était à la recherche d’idées

C’est une pratique courante pour ce genre d’établissement de demander des variations au ministère du Développement social, selon la présidente de l’Association des foyers de soins spéciaux du Nouveau-Brunswick, Jan Seely.

Jan Seely, présidente de l’Association des foyers de soins spéciaux du Nouveau-Brunswick, dit qu’elle n’était pas au courant du projet pilote accordé aux cinq établissements du groupe Lokia (archives). Photo : CBC/Vanessa Blanch

Il s’agit habituellement d’exemptions temporaires, explique-t-elle, qui permettent aux foyers de soins spéciaux de compter un employé de moins durant la nuit.

Mme Seely dit qu’elle n’était pas au courant du projet pilote accordé aux cinq établissements du groupe Lokia.

Selon elle, le ministère du Développement social, ces dernières années, a demandé aux foyers de soins de lui soumettre des idées quant à des moyens de modifier les heures de soins pour le taux de préposés par résidents.

Le propriétaire ne fait pas de commentaires

CBCCanadian Broadcasting Corporation a demandé au président-directeur général du groupe Lokia, Guy Tremblay, d’expliquer pourquoi le projet pilote était jugé nécessaire. L’entreprise a répondu par courriel qu’elle avait reçu la demande d'entrevue et qu’elle ne ferait pas de commentaires.

Le ministre du Développement social, Bruce Fitch, confirme que le projet pilote a été accordé aux cinq établissements du groupe Lokia. Il dit que le projet pilote a été annulé pour plusieurs raisons, dont la COVID-19.

M. Fitch ne précise pas à quel moment le projet pilote a été annulé, mais tout indique que ce dernier était toujours en vigueur lorsque l’éclosion de COVID-19 s’est produite au Manoir de la Vallée, en mai et en juin.

Bruce Fitch, ministre du Développement social, dit que le projet pilote a été annulé pour plusieurs raisons, dont la COVID-19 (archives). Photo : Radio-Canada

Des travailleurs de la santé qui s’étaient portés volontaires pour aider ce foyer de soins spéciaux disaient avoir été informés par des gestionnaires qu’un projet pilote était en cours et qu’on essayait de fonctionner avec moins de personnel.

Selon le ministre Fitch, le projet pilote avait pour but de vérifier si la demande pour les services était plus élevée à certains moments de la journée et s’il fallait plus de préposés aux soins durant ces périodes.

La pandémie, dit-il, a compliqué l’analyse des résultats du projet pilote.

Des représentants du ministère font des inspections régulières et spontanées pour vérifier que ces établissements sont sécuritaires, ajoute Bruce Fitch. Toute variation accordée peut être annulée en tout temps, souligne-t-il.