Les commerces manitobains auront le droit d'ouvrir lors des jours fériés

La Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail sera modifiée pour permettre aux magasins, aux commerçants et aux centres commerciaux d’ouvrir leurs portes plus longtemps. À partir du 12 décembre, ils ne seront désormais plus obligés de fermer leurs portes après 18 h. Il s'agissait d'une promesse de longue date du gouvernement progressiste-conservateur du premier ministre Brian Pallister.

Compte tenu des restrictions de santé publique actuellement en place pour protéger les Manitobains, nous voulons offrir de la flexibilité aux entreprises et aux clients et offrir plus de possibilités de cueillette et de livraison, ainsi que des heures de magasinage en personne plus longues pour minimiser les foules , déclare le ministre de l’Économie, Scott Fielding, dans un communiqué.

En ces temps critiques pour les commerçants de la province, nous pensons que la mise à jour de cette loi aidera beaucoup d’entreprises en leur permettant d’avoir plus de revenus, alors que nous nous approchons de la saison des Fêtes , indique Scott Fielding.

Les municipalités pourront imposer leurs propres règles

Si la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail permet aux commerçants d’ouvrir certains jours et plus tard le dimanche, les municipalités manitobaines auront tout de même la possibilité de voter des règlements municipaux pour imposer leurs propres restrictions quant aux heures d’ouverture.

La Loi, qui a été votée et proclamée de façon expéditive tout au long du mois de novembre, était soutenue par divers organismes économiques, comme la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, les Chambres de commerce du Manitoba, la Chambre de commerce de Winnipeg et le Conseil canadien du commerce de détail.

Le Manitoba était la seule province de l’Ouest à restreindre les horaires d’ouverture des commerces les dimanches et les jours fériés , note Scott Fielding.

Ces restrictions d'horaire seront cependant maintenues pour le jour du Souvenir.

À l’heure actuelle, le Manitoba est toujours en code rouge et celui-ci a été prolongé jusqu’au 8 janvier. Cela signifie que de nombreux commerçants ne peuvent pas ouvrir leurs magasins au public et les clients doivent commander en ligne ou ramasser leurs achats.