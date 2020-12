Les plus vulnérables du Nord de l'Ontario risquent de devoir attendre un second vaccin

Le maire du Grand Sudbury, Brian Bigger, a participé mardi à une réunion avec d'autres maires de l'Ontario, le premier ministre Doug Ford, la ministre de la Santé Christine Elliott, la Solliciteuse générale Sylvia Jones et le général à la retraite Rick Hillier qui supervise le groupe de travail de la province pour la distribution du vaccin COVID-19.

Brian Bigger s'attend à ce que la liste des 23 premiers lieux de vaccination soit publiée dans les prochains jours, mais ne sait pas dans quelle position se retrouvera la Ville du Grand Sudbury. Il se pourrait également qu’elle ne fasse pas partie des 23 premières municipalités à acquérir le vaccin.

Il rappelle toutefois que le vaccin de Pfizer doit être entreposé à -70 degrés Celsius. Il ne peut donc pas être déplacé une fois qu’il est livré à un endroit , dit-il. Il s’attend à ce que cet endroit soit l’hôpital Horizon Santé-Nord.

Autrement dit, selon le maire Brian Bigger, cela signifie que les gens devront pouvoir se rendre sur le site d’entreposage. Il estime ainsi que les travailleurs de la santé et les personnes qui travaillent dans les foyers de soins de longue durée recevront le vaccin avant les résidents dans ces établissements.

Selon lui, l'idée est que les personnes qui entrent en contact avec les résidents des établissements de soins de longue durée soient les premières à être protégées jusqu'à ce qu'un deuxième vaccin de Moderna, plus facile à déplacer, puisse être approuvé. Celui-ci nécessite des températures de stockage allant de 2 à 8 degrés Celsius.

Le général Rick Hillier, responsable de la distribution du vaccin, a confirmé la nouvelle.

Il y a un autre vaccin que nous espérons avoir très bientôt, le Moderna, qui est plus mobile et nous permettra de nous rendre directement dans ces maisons, d'établir un site de vaccination spécial et de veiller à ce que les résidents puissent être vaccinés.

Rick Hillier, général à la retraite supervisant le groupe de travail de la province pour la distribution du vaccin COVID-19