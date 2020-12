Ambulances à Lévis : une inaction dénoncée par la coroner

Cinq mois après le dépôt de son rapport sur le décès de l’ambulancier Hugo St-Onge, la coroner Julie Langlois se désole de constater qu’il n’y a toujours pas plus d’ambulances sur le territoire de Lévis.

Hugo St-Onge est décédé en décembre 2017. Le jeune homme de 24 ans a succombé à un arrêt cardio-respiratoire en attendant l’ambulance.

Son décès aurait pu être évité si les ambulanciers n'avaient pas mis plus du double du temps recommandé pour intervenir, conclut la coroner Langlois dans son rapport rendu public en juillet dernier.

Elle a notamment recommandé au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et au CISSS de Chaudière-Appalaches de se concerter afin d’examiner la problématique des effectifs ambulanciers sur le territoire de Lévis .

Je trouve malheureux qu'aujourd'hui ce soit encore le statu quo , déplore Me Langlois, en entrevue à Radio-Canada.

Il ne faut pas attendre qu'il y ait un autre Hugo St-Onge qui décède avant d'agir. Me Julie Langlois, coroner

Hugo St-Onge est décédé à Lévis d'un arrêt cardiorespiratoire dans la nuit du 27 décembre 2017. Photo : famille d'Hugo St-Onge

Quand l'ambulance fait demi-tour

Radio-Canada révélait récemment l'histoire de Monique Labrecque. En mai dernier, la Lévisienne de 72 ans qui a succombé elle aussi à un arrêt cardio-respiratoire après que l'ambulance eut dû faire demi-tour.

Même si Julie Langlois ne peut pas commenter ce cas précis confié à un de ses confrères du Bureau du coroner, elle ne cache pas sa déception.

L’ajout de ressources ambulancières est impératif sur le territoire de Lévis. Me Julie Langlois, coroner

[À la suite] du dépôt de mon rapport en juillet, j'avais comme senti une volonté des gens de faire bouger les choses , se souvient-elle. Me Langlois s'explique mal que rien n'ait bougé depuis. Je vous avoue que ça me tracasse, ça me fatigue un peu .

À la lumière de son investigation, il n'y a aucun doute dans son esprit : Lévis a grandement besoin de services supplémentaires . Si j'avais un seul souhait, j'aimerais que ma recommandation trouve écho .

En octobre dernier, le cabinet du ministre de la Santé a pourtant confirmé à Radio-Canada que des heures de services ambulanciers allaient être ajoutées la nuit à Lévis. Elles se font toujours attendre.

Me Julie Langlois, coroner Photo : Radio-Canada

Pour nous c’est un échec

La famille d’Hugo St-Onge parle d’une grande déception .

Dans quelques jours, on va souligner le 3e anniversaire du décès d’Hugo et rien n’a changé , se désole sa mère, Johanne Lapointe.

Le décès de la dame de Lévis ravive de douloureux souvenirs. En s’impliquant auprès de la coroner pendant son investigation, la famille n’avait qu’un seul objectif : éviter qu’un tel événement ne se reproduise.

Pour nous c'est un échec , dit Mme Lapointe.

Non seulement rien n’a changé, rien n’a bougé, mais il y a un autre décès qui semble s’être produit dans les mêmes circonstances. Johanne Lapointe, mère d'Hugo St-Onge

Hugo St-Onge est décédé d'un arrêt cardiorespiratoire dans la nuit du 26 au 27 décembre 2017. Photo : Facebook

Lehouillier s'en mêle

Johanne Lapointe accompagnera le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, qui tentera à nouveau de se faire entendre jeudi avant-midi à l’occasion d’un point de presse sur le sujet.

Les appels répétés de M. Lehouillier, du syndicat des ambulanciers et de Dessercom, la compagnie responsable du territoire, n'ont rien donné au cours des derniers mois.

Le problème de couverture ambulancière à Lévis est pourtant décrié depuis longtemps. Dessercom et le syndicat des ambulanciers réclament, depuis plusieurs années déjà, l’ajout de 200 heures de services, soit l’équivalent d’un véhicule supplémentaire.