Grandes-Fourches Nord : une deuxième soirée d’idéation virtuelle sera prévue

Les organisateurs de la soirée, mandatés par la Ville, avaient prévu d’accueillir plus d’une centaine de participants. Une défaillance technique en a décidé autrement. Une deuxième rencontre sera donc organisée avec les Sherbrookois à une date qui reste encore à déterminer.

Lors de la soirée de mercredi, les citoyens ont été invités à s’exprimer sur les différentes vocations de plusieurs espaces publics qui seront créés autour des rivières Saint-François et Magog.

Dans le cadre du projet des Grandes-Fourches, quatre espaces publics seront créés autour des rivières Saint-François et Magog. Des infrastructures qui ont notamment pour objectif de redonner place aux rivières , indique Valériane Noël, architecte du paysage au Service de l'entretien et de la voirie de la Ville de Sherbrooke.

L’ancien viaduc ferroviaire, situé face à la rivière Saint-François, sera converti en belvédère, l’ancienne place Nikitotek sera transformée en place publique, l’esplanade située près de la centrale hydro-électrique Abénakis sera aménagée et, enfin, une portion de la rue Frontenac deviendra une rue piétonne et cyclable.

Un parc et plusieurs espaces publics seront créés autour des rivières Saint-François et Magog. Photo : Image fournie par la Ville de Sherbrooke

De nombreuses possibilités

Un parc riverain situé sur les deux berges à l’embouchure de la rivière Magog sera également aménagé afin de redonner aux Sherbrookois l’accès aux berges et à l’eau, promet Mme Noël. Activités nautiques, promenade, contemplation de paysages, découverte de la faune et de la flore, plages temporaires… Les possibilités sont grandes, selon elle.

Trois des quatre infrastructures se situent en zone inondable, au confluent des rivières Magog et Saint-François. Les aménagements y sont permis, mais il va falloir être créatifs et novateurs, parce que c’est assez restrictif , fait savoir Fanny Perras, architecte du paysage au Service de la planification et de la gestion du territoire.

Séparés en petits groupes de cinq ou six, des citoyens inspirés ont eu l’opportunité de réfléchir sur les activités qui pourraient être pratiquées dans ces nouveaux espaces. Ils ont également suggéré des exemples d’équipements et mobiliers urbains qui pourraient y être installés.

Certains ont pensé à des food trucks, des tables à pique-nique ou encore un petit marché sur la future portion piétonne sur Frontenac. D’autres s’imaginent déjà faire du kayak ou du canot le long des berges de la rivière Saint-François, pratiquer du tai-chi sur la nouvelle place publique ou encore profiter d’une vue panoramique sur la rivière en haut de l’ancien viaduc ferroviaire.

Mettre en valeur l’architecture et les berges

Le projet d’aménagement du secteur des Grandes-Fourches Nord a tout d’abord comme objectif de mettre en valeur l'architecture patrimoniale et industrielle et les rivières Magog et Saint-François, explique Valériane Noël.

De plus, la Ville souhaite créer de nouveaux espaces publics, verts et urbains, c’est-à-dire les connecter avec des lieux publics existants comme le Carré Strathcona ou encore la promenade de la Gorge pour offrir différents types d’espaces complémentaires , précise Mme Noël.

Le projet veut également favoriser la connectivité et la mobilité active, c’est-à-dire développer un réseau piétonnier et cyclable, et aussi verdir et lutter contre les îlots de chaleurs urbains.

Des travaux pas avant 2023

En ce qui concerne la construction de ces nouveaux espaces, elle n’aura lieu qu’à partir de 2023, après la construction du nouveau pont des Grandes-Fourches et la démolition des infrastructures existantes, explique Yves Tremblay, directeur du service de la planification et de la gestion du territoire de la Ville de Sherbrooke.

L’espace piétonnier sur la rue Frontenac sera la première infrastructure à être aménagée. Viendront par la suite l’aménagement du parc riverain et celui des autres espaces publics.

L’ensemble du projet pourrait être présenté au conseil municipal à la fin de l’année 2021 pour demander les budgets pour aller en plans et devis, précise Yves Tremblay.