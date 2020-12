Les échos d’une pionnière

Sophie Bissonnette n’a jamais cessé de penser à Eva Cayer. Même si cette dernière avait déjà 80 ans quand elle l’a rencontrée, en 1989, pendant le tournage de son film documentaire Des lumières dans la grande noirceur, ses yeux brillaient toujours quand elle pensait à son parcours hors du commun.

Il y avait de quoi être fière. Née dans un petit village du Québec en 1907, Eva Cayer a défié toutes les attentes sociétales de l’époque envers les femmes. Elle avait une grande volonté de dépassement, mais aucune des avenues envisageables n’était satisfaisante. Je pense que l’Armée canadienne, pour elle, c’était l’occasion de partir à l’aventure en se dévouant à un travail extrêmement dangereux , raconte Sophie Bissonnette, qui réalise des films documentaires depuis 40 ans.

L’image promotionnelle du documentaire «Eva Cayer - une infirmière au front» Photo : Courtoisie

Si des dizaines de femmes canadiennes-françaises se sont engagées au front pendant la Deuxième Guerre mondiale, leurs témoignages sont épars. Quand Sophie Bissonnette a retrouvé la bobine 16 mm de cette entrevue qu’elle n’avait jamais réussi à intégrer au montage final de son film original, une chercheuse de l’Université Laval, Johanne Daigle, lui a fait comprendre que c’était un récit rare.

La Cinémathèque québécoise a accepté de numériser cette entrevue vieille de 30 ans, mais la pandémie a interrompu les efforts de conservation. J’avais les fichiers son du tournage, mais pas l’image. Et je ne savais pas encore combien de temps cela pourrait prendre, cette pandémie étant plutôt imprévisible! Alors, j’ai décidé de faire un documentaire audio, ce que je n’avais jamais fait avant d’avoir la bourse Connexion création , raconte Sophie Bissonnette.

Après environ six semaines passées à rafistoler et à bonifier les extraits sonores chez elle est né le documentaire Eva Cayer : une infirmière au front. En 24 minutes, la cinéaste raconte le départ improbable de la jeune fille vers Minneapolis, où elle apprendra l’anglais en plus d’obtenir un diplôme en microbiologie, avant d’ouvrir un laboratoire en milieu hospitalier. Or, comme tant d’autres infirmières et vétérans de l’époque, Eva Cayer reviendra marquée par la guerre, aux prises avec un syndrome de choc post-traumatique et de graves problèmes de santé.

Elle a eu le sentiment d’être abandonnée, oubliée; qu’il y avait peu de reconnaissance par rapport à ses accomplissements et à tous ceux et celles qui se sont sacrifiés dans l’effort de guerre. Elle est encore très méconnue : la seule autre mention que j’ai trouvée sur son histoire était dans le livre De la poêle à frire à la ligne de feu, de Raymonde Lamothe et Geneviève Auger. Pourtant, elle a eu un parcours extraordinaire souligne Sophie Bissonnette.

La cinéaste souhaite continuer à explorer le format audio. Celle qui se dit passionnée par la parole des femmes a déjà mille projets en tête, notamment celui de raconter les histoires de femmes immigrées à travers des cocréations. La pandémie m’a imposé beaucoup de contraintes, mais en art, les contraintes peuvent parfois être une occasion de faire les choses autrement. J’ai ouvert une porte que je ne refermerai pas , affirme Sophie Bissonnette.

Afin de visionner le documentaire audio de Sophie Bissonnette, consultez son site web  (Nouvelle fenêtre) .