Un restaurateur de Trois-Rivières perplexe face à la sortie du Dr Arruda en commission parlementaire

En commission parlementaire mercredi, le directeur de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a affirmé que cette décision du premier ministre allait au-delà de ses recommandations.

Yves Beaudoin dit être néanmoins partagé puisqu’avec d’autres restaurateurs, ils ont innové pour faire fonctionner la bulle familiale . En entrevue à l’émission En direct, il a annoncé que des plages horaires supplémentaires seraient disponibles à compter du 10 décembre pour les parcours gourmands. Ceux-ci avaient été entièrement vendus en moins de 24 heures.