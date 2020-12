De l’argent pour les organismes culturels

Treize organismes culturels de la région frappés de plein fouet par la crise sanitaire se partageront une aide financière de 115 245 $ versée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Les organismes ont tous subi des pertes de revenus importantes dans la foulée du passage du Saguenay-Lac-Saint-Jean en zone rouge. Ce palier d’alerte signifie notamment la fermeture des bars et des restaurants et la suspension d’activités de groupe, qu’elles soient sportives ou culturelles.

Plusieurs organismes ont dû faire preuve d’imagination et adapter leurs façons de faire, souvent en offrant des cours virtuels. Toutefois, nombre d’organisations ont perdu des élèves cette année puisque la formule en ligne n’est pas l’apanage de tous.

Cet appui additionnel traduit notre volonté d’assurer à nos artistes une formation et des programmes éducatifs qui leur permettent de développer leur potentiel artistique et de s’épanouir , a déclaré, par voie de communiqué, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Les organismes bénéficiaires : Le Prisme culturel

L’Académie de danse du Saguenay

L’École de ballet Suzanne Maltais-Gagnon

L’Atelier de musique de Jonquière

L’Atelier de musique de La Baie

L’École de musique de Chicoutimi

L’École de danse Florence-Fourcaudot

Les Farandoles

Le Camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean

L’Atelier de musique de Roberval

L’École de formation musicale d’Alma

L’École de danse Studio Nord

L’École de musique de Saint-Félicien