Les fantaisies des frères Ellis

Quelque part au cours du mois de mars 2020, Nicolas et Frédéric Ellis se sont retrouvés confinés chez leurs parents, au Saguenay. Cela faisait des années que les deux frères, respectivement chef d’orchestre et illustrateur, n’avaient pas passé autant de temps ensemble. On n’avait rien à faire, alors on a décidé de s’amuser à temps perdu. C’est comme ça que sont nés Brigitte la contrebasse et Gaston le violon , raconte Nicolas Ellis en pouffant de rire.

Dans ce premier épisode des Ellistrations, les ronflements de Brigitte empêchent Gaston de dormir. À travers la quête de Brigitte, qui finira par se faire prescrire une sourdine par le luthier, le médecin des instruments, les enfants de 5 à 7 ans pourront découvrir le jeu des musiciens, les effets créés par un archet et certains extraits de la 5e symphonie de Beethoven. On avait envie que les enfants puissent découvrir l’orchestre à travers des illustrations qui seraient drôles. C’est rafraîchissant et inusité; ce n’est pas le genre de matériel éducatif que les ensembles produisent en général , souligne Nicolas Ellis.

Brigitte la contrebasse et Gaston le violon Photo : Frédéric Ellis

Il faut dire que ce dernier n’a pas normalement le temps de s’adonner à des projets comme celui-là : à 29 ans, il occupe les fonctions de directeur artistique et de chef d’orchestre de l’Orchestre de l’Agora, qu’il a lui-même fondé, en plus de collaborer avec l’Orchestre métropolitain et de se produire avec plusieurs ensembles en Amérique du Nord.

Si la musique est sa passion, l’implication sociale est l’autre vocation de Nicolas Ellis. L’Orchestre de l’Agora offre des cours de musique à des enfants de Pointe-Saint-Charles avec la fondation Partageons l’espoir, en plus de collaborer avec les Porteurs de musique, un organisme qui amène la musique classique dans des prisons, des refuges et des asiles psychiatriques. Mais la pandémie, en bonne trouble-fête qu’elle est, est venue couper toute occasion de poursuivre ces engagements.

Grâce à Connexion création, les frères Ellis ont pu se consacrer à cette idée ludique, en plus d’engager deux musiciens qui s’enregistraient avec leur téléphone cellulaire et de retenir les services d’un monteur professionnel. L’objectif serait de pouvoir diffuser cette première capsule dans les écoles, en espérant un jour pouvoir réaliser une version avec des artistes en chair et en os qui viendraient interpréter les extraits musicaux. Étrangement, ce confinement nous a permis d’amener la musique aux gens, même s’il y avait tellement plus d’embûches que d’habitude. On doit réfléchir pour trouver des moyens de joindre notre public autrement , remarque Nicolas Ellis.

Flavie la flûte et Bastien le basson pourraient bientôt être les prochains à tenir la vedette des Ellistrations, qui, en plus d’éduquer les jeunes, amènent visiblement beaucoup de bonheur à leurs idéateurs.

Pour en savoir plus sur Nicolas Ellis, consultez son site web  (Nouvelle fenêtre) .