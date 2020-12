Le conseil municipal d'Ottawa prolonge son partenariat avec OSEG

Le conseil municipal de la ville d'Ottawa a accepté mercredi de prolonger son partenariat de 30 ans avec le Groupe des sports et du divertissement d'Ottawa (OSEG) au parc Lansdowne pour une période supplémentaire de 10 ans afin d'aider le groupe à survivre à la COVID-19.

OSEGGroupe des sports et du divertissement d'Ottawa a perdu de l'argent depuis le lancement du parc Lansdowne, revitalisé en 2014. L'an dernier, des pertes de 11 millions de dollars se sont ajoutées. Le groupe a déclaré qu'il devait attirer au moins un million de visiteurs supplémentaires par an à Lansdowne.

La pandémie de COVID-19, qui a annulé les événements sportifs et autres rassemblements, a exercé une pression majeure sur les détaillants, exacerbant les problèmes d' OSEGGroupe des sports et du divertissement d'Ottawa .

Les partenaires, dirigés par Roger Rosenberger, ont déjà investi 97 millions de dollars de plus qu'ils ne l'avaient prévu à l'origine. Ils devront investir 40 millions de dollars supplémentaires pour maintenir l'entreprise à flot.

De son côté, la Ville a déjà investi 210 millions dans le parc, dont 135 millions pour la Place TD, le domicile du Rouge et Noir et des 67 d'Ottawa.

Le Groupe des sports et du divertissement d'Ottawa a fait plusieurs demandes à la Ville.

L'accès aux 4,7 millions de la réserve de fonds pour la maintenance et la réparation des infrastructures à laquelle OSEG Groupe des sports et du divertissement d'Ottawa a contribué pour refinancer son prêt.

a contribué pour refinancer son prêt. La prolongation du partenariat de 10 ans, soit jusqu'en 2054 pour donner plus de temps au groupe pour récupérer ses coûts.

La prolongation du contrat de location de 1 $ couvrant le secteur de la vente au détail dans Lansdowne jusqu'en 2066 au lieu de faire payer OSEG Groupe des sports et du divertissement d'Ottawa les tarifs du marché à compter de 2044.

les tarifs du marché à compter de 2044. Le renoncement de la Ville à la moitié des revenus des opérations de vente au détail qu'elle aurait perçus à la fin du partenariat.

Le Conseil a accepté à l'unanimité de donner au groupe l'accès aux fonds de la réserve, mais plusieurs conseillers ont souhaité attendre plus d'informations avant d'approuver les modifications les plus importantes du partenariat.

Nous ne pouvons pas simplement dire que nous voulons que cela fonctionne et ne pas faire preuve de diligence raisonnable et atténuer les risques pour la Ville , a soutenu le conseiller municipal du quartier Capitale Shawn Ménard.

Ce dernier a mentionné un récent rapport du vérificateur général qui indiquait que la Ville ne supervisait pas correctement son partenariat avec OSEGGroupe des sports et du divertissement d'Ottawa . M. Ménard a ajouté qu'il s'agissait là d'une bonne raison d'approfondir les risques pour la Ville dans la prolongation de ce partenariat.

Il a aussi déposé une motion exigeant entre autres un plan d'affaires plus complet de la part d' OSEGGroupe des sports et du divertissement d'Ottawa , mais cette dernière a été rejetée. Le maire Watson a, pour sa part, avancé que ces mesures signifieraient la fin de Lansdowne.

Si vous voulez tuer Lansdowne, votez pour cette motion. Jim Watson, maire d'Ottawa

Sept conseillers ont par contre rejeté la prolongation du partenariat.

OSEGGroupe des sports et du divertissement d'Ottawa , en collaboration avec des groupes de travail composés de conseillers et du personnel de la Ville, vont devoir proposer une stratégie pour stimuler la circulation piétonnière à Lansdowne, et déposé un rapport un conseil d'ici juin 2021.

