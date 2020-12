Une nouvelle formule individuelle pour l'Ultramarathon Leucan

Après la tenue d’une édition virtuelle et considérablement simplifiée en raison de la COVID-19, l’organisation de l’Ultramarathon Leucan annonce le retour de l’événement de course à pied en 2021.

L’activité aura lieu les 3 et 4 juin et épousera une formule adaptée à la pandémie, peut-on lire dans un communiqué diffusé mercredi. Il ne sera pas question de courir autour du lac Saint-Jean comme à l’habitude et encore moins de se déplacer en groupes à bord d’un autobus.

L'Ultramarathon avait dû se réinventer cette année. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Les coureurs pourront choisir entre des distances de 50 km et de 100 km individuellement sur le parcours de leur choix. Ils devront exécuter 10 segments de 5 km ou de 10 km entrecoupés d’intervalles en suivant un horaire fixe, et ce, sur une période de 32 heures.

La nouvelle formule nous permettra de tenir notre événement en dépit de la pandémie et des mesures sanitaires en place. Notre objectif est d’amasser 100 000 $ globalement pour la cause , a fait savoir le directeur régional de Leucan, Jacques Tremblay. Le directeur demande aux participants de faire confiance à l’organisation et promet qu'ils ne seront pas déçus.