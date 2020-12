« L’acceptabilité, c’est réglé », estime le groupe GNL Sag-Lac

C'est ce qu'a soutenu le porte-parole du groupe, Yvon Laprise, lors d'une entrevue accordée en soirée.

Lui et une dizaine d'autres personnes s'étaient rendus devant le parlement à Québec, en réaction au dépôt la veille par des groupes environnementalistes d'une pétition de 110 000 noms d'opposants au projet de construction d'une usine de liquéfaction de gaz naturel à La Baie. Ils y avaient installé un tableau lumineux, comme ceux utilisés en bordure de route lors de travaux. Leur but était de rencontrer les médias, mais aussi de porter un message aux ministres du gouvernement Legault.

On est allés leur dire que c'était réglé, qu'ils pouvaient partir en vacances la conscience tranquille, on l'a l'acceptabilité, on est à 85 %. Dans le sondage qui a eu lieu, 85 % des gens ont dit qu'ils étaient pour le projet. Ils peuvent partir en vacances, car l'acceptabilité, c'est réglé , a plaidé Yvon Laprise.

Le porte-parole base son analyse sur un sondage Segma réalisé au compte de GNL Québec. Il avait été rendu public tout juste avant le début des audiences du BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement cet automne. Dans ce dernier, 52 % des résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'étaient dits favorables à la réalisation du projet et 32 %, potentiellement favorables, mais à certaines conditions. C'est en additionnant les deux données que les partisans du projet en arrivent à une proportion de 85 %.

Le groupe GNL Sag-Lac compte 37 000 membres sur sa page Facebook.