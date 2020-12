Un premier Noël loin de leurs proches pour de nombreux Albertains

Ce sera la première fois que Nicole Gagnon passe Noël seule. Son fils et ses petits enfants ont décidé de retourner vivre au Québec. Elle a choisi de rester en Alberta. L’artiste peintre basée à Calgary avait pensé profiter de la période des fêtes pour aller s’évader quelques jours en solo dans les montagnes, mais a finalement changé d’idée.

Je m’étais dit que j’irais au restaurant à Banff, mais avec les nouvelles restrictions ça va être fermé. Et puis je me suis dit que c’est le genre de chose que j’aimerais mieux partager avec quelqu’un au lieu d’y aller toute seule.

Elle est cependant en paix avec ses décisions. Elle espère surtout que les nouvelles mesures annoncées par la province mardi convaincront suffisamment d’Albertains de suivre son exemple : J’ose espérer que les choses vont changer et que les gens vont faire la bonne chose pour que la COVID s’en aille le plus rapidement possible.

Isolés aux quatre coins de l’Alberta

Les risques que pose le virus ne sont pas étrangers à Michel Fournier. Sa grand-mère, âgée de 95 ans, habite dans une résidence pour personnes âgées, le Manoir du lac à McLennan. Comme d'autres résidents, elle a contracté le virus ce printemps. Elle n’est vraiment plus la même depuis , se désole-t-il.

Quatre générations en une seule photo. Michel Fournier en compagnie de sa fille, sa mère et sa grand-mère il y a deux ans. Photo : Michel Fournier

Michel Fournier passera les fêtes chez lui, à Spruce Grove, avec sa femme et ses deux jeunes enfants. Il aurait normalement dû retrouver sa mère, qui demeure toujours dans le petit village de Donnelly, et ses deux soeurs, dont une habite à Calgary.

On est des êtres sociaux. De rester enfermer, de pas voir ceux qui nous sont chers, ça coûte. Michel Fournier de Spruce Grove

Il aurait voulu voir le gouvernement provincial imposer des restrictions plus rapidement. Nous le savions tous que ça s’en venait. Pourquoi prolonger l’inévitable? Il croit quand même que la période des fêtes sera l’occasion de recharger les batteries après une année éprouvante.

Le mal du pays

Pour de nombreux francophones, Noël c’est aussi le temps de retourner dans son pays ou sa province d’origine. Zineb Richez est arrivé au Canada depuis tout juste trois mois. À leur arrivée à Edmonton, elle et son mari avaient déjà prévu de rentrer en France pour passer les fêtes en compagnie de sa belle famille.

La déception est particulièrement grande pour son fils et sa fille, âgés respectivement de 9 et 5 ans.

Ils ont toujours vécu Noël avec toute la famille. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas venir. Il faut leur expliquer pourquoi ce n’est pas possible cette année.

Zineb Richez est arrivée au Canada avec son mari et ses deux enfants il y a trois mois. Photo : Radio-Canada / Geneviève Tardif

Pour mon mari, qui a un peu le mal du pays, c’est difficile de ne pas prendre une pause et rentrer en France, raconte-t-elle. Des retrouvailles en famille, ça aurait été un vrai souffle d’air. Ça nous aurait fait un bien fou.

Face à la perspective de passer les fêtes dans son nouveau pays d’adoption, Zineb a cependant décidé de se retrousser les manches. Le foyer électrique sera prêt pour accueillir le père Noël, et elle a l’intention de préparer sa première bûche de Noël, de quoi égayer un premier réveillon sous la neige albertaine.