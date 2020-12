Sainte-Anne se mobilise pour les enfants d’un couple emporté par la COVID-19

Début novembre, Monique Buote, une travailleuse de la santé vivant à Sainte-Anne, est décédée des suites de la COVID-19 à 55 ans. Deux semaines plus tard, son mari Perry Buote, 57 ans, est lui aussi emporté par la maladie. Le couple laisse derrière lui deux enfants pour qui la communauté se mobilise aujourd'hui à l’aide d’une cagnotte en ligne.

Céline Petit se souviendra de sa meilleure amie Monique Buote comme d’une personne qui apportait la joie . Entre rires et émotions, elle se remémore les moments qu’elles passaient ensemble quand elles travaillaient à la Villa Youville ou lors de repas entre amis. Pour elle, sa mort a été un choc. Perdre une amie aussi tôt, c’est injuste , avoue-t-elle.

Céline Petit et Monique Buote ont travaillé ensemble à la Villa Youville à Sainte-Anne. Photo : photo soumise / Céline Petit

De cette tragédie est cependant née une belle initiative. Une cagnotte en ligne a été créée pour aider la famille du couple et notamment leurs deux enfants, Jesslyn, et Adam qui a des besoins spéciaux. À 26 et 33 ans, ils ne peuvent pas se prendre en charge par eux-mêmes. En quelques semaines, près de 30 000 dollars ont été récoltés.

Une solidarité qui a beaucoup touché la sœur de Monique Buote, Claudette Huppé qui assure que Monique était toujours là pour tout le monde . Aujourd’hui responsable de ses neveux, Claudette Huppé est heureuse d’être entourée d’une communauté généreuse .

Solidarité et sensibilisation

À l’origine de cette récolte de fonds, il y a des employés de la Villa Youville et parmi eux son directeur, Gilbert Audette. Lui garde en mémoire une Monique Buote dévouée et très attentionnée envers les résidents lorsqu’elle travaillait au sein de son établissement. Elle prenait soin d’eux comme si c’était ses proches à elle , se souvient-il.

Pour lui, il était important de lancer cette campagne de soutien en ces temps difficiles et si proches de Noël .

On demande à la communauté de Sainte-Anne un soutien financier, mais surtout moral avec des messages à la famille Buote Gilbert Audette, directeur général de la Villa Youville

Céline Petit transmet aussi le sentiment des deux enfants de Monique et Perry Buote qui sont reconnaissants de l’aide qui leur est apportée.

La sœur de Monique ajoute que ceux-ci désirent désormais sensibiliser la population aux règles sanitaires pour limiter la transmission du virus. Portez un masque, lavez-vous la main , rapporte-t-elle.

COVID est réel, mais perdre ses deux parents, ça c’est irréel Céline Petit, meilleure amie de Monique Buote