Après s’être fait prier pendant une bonne partie de l’été et de l’automne, Justin Trudeau a finalement accepté la requête des premiers ministres de tenir une rencontre au sommet. Rencontre qui, selon le souhait des provinces, devait porter uniquement sur l'augmentation des transferts en santé d’Ottawa.

Or ce ne sera pas le cas.

On sent que Justin Trudeau essaie d'éviter le feu croisé de ses homologues provinciaux – en majorité d’allégeance conservatrice – sur les transferts, en ajoutant [notamment] à l’ordre du jour une discussion sur les vaccins contre la COVID-19. On sent aussi que Justin Trudeau a envoyé l’invitation un peu à reculons, en repoussant la date de la rencontre le plus tard possible en décembre.

Pour le gouvernement libéral, la crise sanitaire demeure une urgence sur laquelle il faut se concentrer. Quitte à repousser à plus tard une discussion plus profonde sur les transferts en santé. Le sujet sera quand même abordé, mais ce ne sera qu’un début de conversation. Ce qui va certainement irriter les premiers ministres des provinces.

Irritation des provinces

Pas plus tard qu’hier, Doug Ford exhortait Ottawa à prendre les demandes des provinces au sérieux . François Legault évoque une urgence générationnelle .

Une formule qui n'est pas sans rappeler que la dernière fois que les premiers ministres se sont rencontrés pour parler uniquement de santé remonte à 2004.

Paul Martin avait alors négocié avec les provinces et promis de sauver le système de santé pour une génération, en offrant des transferts récurrents, stables et prévisibles.

Stephen Harper, lui, a refusé de débattre de la santé à un contre 10 [ou 13]. Il a imposé une nouvelle formule de transferts sans même consulter les provinces.

Justin Trudeau, lui, utilise maintenant sensiblement la même formule que Stephen Harper. Sauf qu’il ne se gêne pas pour demander des comptes aux provinces sur la façon dont l’argent est dépensé.

Normes nationales

C’est un peu ce qu’il essaie de faire quand il parle de normes nationales pour les soins de longue durée.

La crise de la COVID-19 a exposé des failles dans le système de santé. La preuve, dit Ottawa, qu’il faut une plus grande uniformité dans la façon dont on prend soin de nos aînés. La preuve, rétorquent les provinces, que la santé est sous-financée à Ottawa.

Les normes nationales ne sont pas officiellement à l’ordre du jour, mais elles rebondiront sans aucun doute dans les discussions.

Pour les provinces, la pandémie donne un argument supplémentaire pour plaider l’urgence d’augmenter le financement. Pour Ottawa, cela lui donne l’excuse parfaite pour plaider l’urgence sanitaire et repousser à plus tard le cœur de la discussion sur les transferts.

Guerre de chiffres

Les premiers ministres arriveront à la rencontre avec leurs tableaux et leurs graphiques pour démontrer que le gouvernement fédéral n’en fait pas assez en santé.

Lors de la création de l’assurance-maladie dans les années 1960, les dépenses devaient être payées à 50 % par le fédéral. Sa contribution n’est plus que de 22 %. Les provinces veulent qu’Ottawa remonte la pente, jusqu’à 35 %. La facture totale coûterait alors 28 milliards de dollars de plus par an pour Ottawa.

Mais Justin Trudeau aura lui aussi une série de chiffres à leur présenter.

Ottawa, dira-t-il, a déjà versé 24 milliards de dollars aux provinces cette année pour lutter contre la pandémie. De l’argent ciblé pour de l’équipement de protection personnelle, la relance économique, la santé et les écoles.

Ottawa, ajoutera le premier ministre, s’est déjà endetté pour aider les Canadiens. De toutes les sommes dépensées pendant la pandémie, 8 dollars sur 10 viennent du gouvernement fédéral.

Bref, il ne faut pas s’attendre à une entente de sitôt.

Pressions

Justin Trudeau n’arrive pas à cette rencontre sur la défensive, mais il n’y participe pas de gaieté de cœur non plus. Au-delà du sentiment d’urgence exprimé par les provinces, il ressent aussi de la pression à Ottawa même.

Des pressions du Bloc québécois, qui se veut le porte-parole du Québec aux Communes. Mais également, des pressions des conservateurs, qui courtisent ouvertement les nationalistes de la CAQ, et Erin O’Toole qui promet une hausse des transferts en santé, plus prévisible et sans condition.

Les premiers ministres des provinces ne se gênent pas pour dire qu’ils discutent avec l’opposition à Ottawa.

François Legault mentionnait même que la question sur les transferts risque d’évoluer jusqu’à la prochaine élection fédérale .

En ce sens, Justin Trudeau doit être prudent s’il essaie de repousser la discussion à plus tard. À trop botter le ballon plus loin, on risque de le perdre au profit de l’adversaire.