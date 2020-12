COVID-19 : 619 nouveaux cas et 16 morts de plus en Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique a enregistré 619 nouveaux cas de COVID-19 et 16 morts liés à la maladie dans les dernières 24 heures.

La majorité des nouveaux cas sont répartis entre les régies de la santé du Fraser et de Vancouver Coastal, qui recensent respectivement 384 et 121 cas de plus. La régie de la santé de l’Intérieur recense également 81 nouveaux cas.

Parmi les 9329 cas actifs à travers la province, 338 personnes sont hospitalisées, dont 75 aux soins intensifs.

La médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry et le ministre de la Santé, Adrian Dix, ont dévoilé les données les plus récentes sur l’évolution de la maladie en point de presse mercredi. Ils étaient accompagnés du premier ministre John Horgan et du responsable de la distribution des vaccins, le Dr Ross Brown.

On signale un nouveau foyer de contamination dans le système de santé de la province, mais deux autres éclosions sont terminées, de sorte que 65 établissements sont présentement touchés, dont 57 centres de soins longue durée.

Les autorités sanitaires insistent sur le fait que, bien que les premiers vaccins soient administrés sous peu en Colombie-Britannique, il n’est pas question de relâcher les mesures préventives en place de façon prématurée.

On s'attend à ce que moins de 10 % de la population soit vaccinée d'ici la fin du mois de mars, alors qu'il faut entre 60 % et 70 % pour atteindre l'immunité collective, selon la Dre Henry.

On compte désormais 39 307 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie dans la province et 559 personnes ont succombé à la maladie.