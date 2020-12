Le gouvernement de la Saskatchewan réagit aux nouvelles restrictions de l’Alberta

Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a annoncé mardi la fermeture des restaurants, des bars, des musées et des salles de sport pour une durée d’au moins un mois.

Du côté de la Saskatchewan, le premier ministre provincial, Scott Moe, estime qu’un confinement total est hors de question.

Il souhaite laisser du temps aux dernières mesures prises le 27 novembre dernier pour faire effet sur la propagation du virus.

Celles-ci seront revues jeudi prochain le 17 décembre.

Le médecin hygiéniste en chef de la province, Dr Saqib Shahab, ne souhaite également pas instaurer de nouvelles mesures, bien qu’il n’exclue pas cette possibilité.

On pense réussir à garder le nombre de cas bas et l’on veut voir les chiffres baisser, affirme-t-il. On ne souhaite pas voir de la transmission avec les vacances de Noël non plus. Mais si les cas continuent d'augmenter, on mettra peut-être en place de nouvelles restrictions.

Pour le moment, la Saskatchewan est la 2e province à avoir le plus grand nombre de cas actifs par 100 000 habitants, après l'Alberta.

L'opposition presse le gouvernement à agir

La réaction du parti au pouvoir a fait grincer des dents l’opposition officielle.

Le chef du parti néo-démocrate ( NPDNouveau Parti démocratique ), Ryan Meili, estime quant à lui que la situation s’est aggravée en quelques semaines.

Le meilleur moment pour agir était il y a un mois, mais le prochain, c’est maintenant, croit-il. Si l’on agit rapidement et qu’on prend la situation en main, alors on pourra retourner plus rapidement vers une vie normale avec une économie en santé.

Des experts veulent davantage de mesures

De nombreux professionnels de la santé estiment que le gouvernement saskatchewanais n’en fait pas assez pour contrer la propagation de la COVID-19. On se souvient notamment de la lettre signée par plus de 400 médecins de la province ou encore celle signée par une centaine d’étudiants en médecine.

Pour Nazeem Muhajarine, épidémiologiste à l’Université de la Saskatchewan, il ne fait pas de doute : plus de restrictions doivent être mises en place.

Bien qu’il soit d’accord que le nombre de cas semble rester stable, il souligne qu’ils ne diminuent pas pour autant.

Les mesures établies le 27 novembre dernier n’ont pas, selon lui, eu les effets escomptés.

Nazeem Muhajarine serait surpris de ne pas voir de nouvelles restrictions plus sévères annoncées la semaine prochaine.

Il croit que la Saskatchewan n’aura d’autre choix que de suivre les traces de l’Alberta.

L'épidémiologiste ajoute que cela enverrait également un message clair aux familles afin d’éviter tout rassemblement pour le temps des Fêtes.

Avec les informations de Jean-Baptiste Demouy et de Charles Le Bourgeois