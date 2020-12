COVID-19 : les travailleurs de la santé vaccinés en premier en Colombie-Britannique

Près de 4000 doses sont attendues dans deux sites d’injection, l’un situé sur le territoire de la régie de la santé de Vancouver Coastal, l’autre sur le territoire de la régie de la santé du Fraser. Ces centres recevront chacun deux paquets de 975 doses qui pourront être administrées au cours des deux prochaines semaines.

C’est ce qu’ont annoncé la médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry, le Dr Ross Brown, qui dirige les efforts de vaccination en Colombie-Britannique, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, en point de presse mercredi.

Ces premières doses de vaccin devront être administrées au lieu où elles seront reçues, étant donné les difficultés de transport du vaccin de Pfizer/BioNTech, qui doit être conservé à une température située sous les -60 °C.

Les autorités sanitaires s’attendent cependant à recevoir les premières doses du vaccin de Moderna d’ici la fin de l’année. Ce dernier est plus facile à transporter et pourra donc être administré avec plus de flexibilité à travers la province.

Les prochains groupes à être immunisés seront les résidents des centres de soins longue durée.

Suivront ensuite, dans l’ordre, les personnes âgées de plus de 80 ans vivant dans la communauté, les personnes vulnérables en raison de leur état de santé, puis de leur situation socio-économique, comme certaines populations du quartier Downtown Eastside de Vancouver, ou géographique, comme les communautés autochtones isolées.

Les autres travailleurs de la santé seront aussi vaccinés, suivis des autres travailleurs de première ligne comme les ambulanciers, les pompiers, et les enseignants.

La Dre Bonnie Henry prévoit qu’environ 400 000 Britanno-Colombiens seront immunisés d’ici la fin du mois de mars.

À terme, 30 sites d’injections seront ouverts à travers la province pour administrer les divers vaccins à mesure qu’ils seront reçus. Neuf d'entre eux devraient être ouverts d'ici la fin du mois de janvier.

Il existe des contre-indications pour le vaccin de Pfizer/BioNTech. Il n’est pas recommandé pour les personnes âgées de moins de 16 ans, les personnes enceintes et les personnes immunodéprimées en raison d’un traitement de chimiothérapie ou d’une maladie auto-immune, par exemple.

Les autorités sanitaires du Royaume-Uni, où la vaccination est déjà en cours, déconseillent également l’inoculation des personnes ayant eu d'importantes réactions allergiques dans le passé.