Tadoussac s'engage dans une vaste politique environnementale

Les enjeux de la gestion responsable de l’eau, des matières résiduelles et du tourisme font partie des priorités du maire de Tadoussac, Charles Breton.

Ça fait partie d’une démarche. On sait que Tadoussac est une destination écotouristique, donc on souhaite vraiment améliorer les pratiques de la Municipalité, des citoyens et des entreprises face aux défis que nous présente la protection de l’environnement , explique le maire.

Le maire de Tadoussac, Charles Breton (archives). Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Ce plan environnemental devrait aussi guider les décisions des élus au niveau de l’aménagement responsable du territoire, de la préservation de la biodiversité et de la qualité de vie des citoyens.

En ce sens, la Municipalité compte réfléchir sur la place que prend le tourisme dans le village et ses conséquences sur la qualité de vie des citoyens.

Déjà, un grand stationnement devrait être aménagé d’ici le mois de juillet prochain afin de réduire la présence des voitures au centre-ville pendant la haute saison touristique.

En combinaison à ce projet, la Municipalité compte mettre en valeur les différents sentiers pédestres qui sillonnent le village pour que les touristes et résidents y circulent davantage à pied.

On veut favoriser des liens piétonniers. Vous savez, Tadoussac est construit à différentes hauteurs sur trois paliers principaux. On souhaite donc relier ces niveaux-là par des sentiers et des escaliers , explique le maire Charles Breton.

Tadoussac offre plusieurs sentiers et parcours bien populaires l'été (archives). Photo : Cécile Renaud

Pour s’assurer que le conseil municipal respecte ce guide des politiques environnementales, un comité de suivi composé d’élus et de citoyens sera mis en place.

Le projet de politique environnementale est issu d’une grande consultation publique qui a eu lieu à l’automne 2019. Un comité de citoyens sensibles à la question environnementale avait ensuite pu commenter le plan d’action proposé, avant que le conseil municipal ne l’approuve en mars 2020.