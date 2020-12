Inondation historique : la Première Nation de Lac Seul entendue par la Cour suprême

Des membres de la Première Nation de Lac Seul, qui contestent une décision prise par la Cour fédérale en 2017 concernant le montant d’une compensation financière reliée à une inondation survenue il y a plus de 80 ans, sont entendus cette semaine par la Cour suprême.

En 1936, le barrage hydroélectrique Ear Falls, construit à la fin des années 1920 dans le Nord-Ouest de l’Ontario, a inondé près d’un cinquième du territoire de la Première Nation de Lac Seul, qui vit près de Sioux Lookout.

En 2017, la Cour fédérale lui avait accordé une compensation de 30 millions de dollars, notamment parce que le gouvernement du Canada n’avait pas respecté ses engagements fiduciaires après la signature d’une entente avec la province en 1943.

La Première Nation de Lac Seul regroupe les communautés Frenchman’s Head, Kejick Bay et Whitefish Bay. Photo : Radio-Canada / Caroline Bordua

Une majorité de juges de la Cour d’appel a rejeté en 2019 la demande de révision, mais l’avis d’un juge dissident a permis à la Première Nation de faire entendre la cause par le plus haut tribunal du pays.

La décision de la Cour suprême aura probablement un impact sur la façon dont les torts historiques avec les autres Premières Nations seront traités à l’avenir.

Des dégâts persistants

Sol Mamakwa, député provincial de Kiiwetinoong et porte-parole du NPD en matière d’affaires autochtones, a publié une déclaration en soutien au chef Clifford Bull et à la Première Nation de Lac Seul.

Il écrit que les conséquences de l’inondation sont toujours ressenties, car le mode de vie de la communauté, qui comprend la chasse, la pêche et la récolte de riz sauvage, a été irrévocablement perturbé .

Du bois a été perdu, des tombes, des maisons et des champs ont été détruits, et des parties de la réserve ont été coupées des autres.

L’inondation continue d'endommager les tombes des ancêtres de la communauté. L’érosion met à nu les lieux de sépulture et les restes sont emportés dans le lac, une expérience traumatisante pour la communauté. Sol Mamakwa, député provincial de Kiiwetinoong

Les habitants de Lac Seul ont besoin de soutien maintenant pour s’assurer que ces terrains ne s’érodent pas davantage , lit-on dans la déclaration écrite par M. Mamakwa.

Sol Mamakwa, député de Kiiwetinoong Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Les peuples autochtones et nos ancêtres ont beaucoup sacrifié dans le cadre du processus des traités et pourtant, nous devons supplier les gouvernements provincial et fédéral de respecter leurs responsabilités en matière de traités , ajoute le député.

La Première Nation de Lac Seul a déposé sa première demande d’indemnisation en 1985 pour les pertes dues à l’inondation, avant de déposer une requête à la Cour fédérale en 1991.