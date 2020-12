Deux voitures percutent le même train à deux heures d'intervalle

Un homme de 53 ans a pu s’échapper de sa voiture sans subir de blessures sérieuses alors qu’elle a fait plusieurs tonneaux après être entrée en collision avec le train. L’incident est survenu juste après 14 h sur un passage à niveau sans feux clignotants ou barrière de sécurité, au sud de la route provinciale 14 et à l’est de la ville de Winkler.

L’homme a été traité pour des blessures mineures et a reçu son congé de l’hôpital le même jour. Selon la Gendarmerie royale du Canada ( GRCGendarmerie royale du Canada ), il n’avait pas bouclé sa ceinture de sécurité.

Deux heures plus tard, une femme de 19 ans qui avait immobilisé sa voiture à un arrêt près d’une voie ferrée, a remis sa voiture en marche juste au moment où le train approchait, indique la GRCGendarmerie royale du Canada .

Sa voiture a été poussée dans le fossé sur la route 23, à l’ouest de Winkler, mais la femme n’a pas été blessée. Des ambulanciers lui ont prodigué les premiers soins sur les lieux de l’accident.

La GRCGendarmerie royale du Canada rappelle à la population qu’il faut rester prudent près des passages à niveau.

De nombreuses voies ferrées traversent le sud de la province et les passages à niveau sont souvent dépourvus de feux clignotants ou de barrière de sécurité, indique la caporale Julie Courchaine.

Les automobilistes doivent faire preuve de prudence et être conscients de ce qui se passe autour d’eux, rappelle-t-elle. À l’approche d’un train, les véhicules doivent s’arrêter à au moins 4,5 mètres des rails et attendre que le train ait complètement libéré la voie avant de traverser, dit-elle. Soyez vigilants et conduisez prudemment.