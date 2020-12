Une entente entre Pikogan et Hecla-Québec pour l’exploitation de la mine Casa Berardi

Hecla-Québec et la Première Nation Abitibiwinni (Pikogan) concluent une entente pour l’exploitation de la mine Casa Berardi, située au nord de La Sarre.

L’entente de coopération a comme objectif de développer la relation à long terme entre les deux parties et d'augmenter la participation des membres de la communauté Abitibiwinni à la mise en valeur et à l'exploitation de la mine.

L’entente prévoit également un mécanisme qui assurera tant à la Première Nation Abitibiwinni, aussi connue sous le nom de Pikogan, qu’à Hecla-Québec de bénéficier financièrement des projets de la mine.

Pour le vice-président des opérations chez Hecla-Québec et directeur général de la mine Casa Berardi, Alain Grenier, il ne fait aucun doute que l’entente sera profitable pour les deux parties.

C’est vraiment une entente gagnant-gagnant. On a l’appui de la communauté pour continuer nos activités minières, puis on a présentement 38 membres de la communauté qui travaillent sur le site, soit pour l’entrepreneur autochtone Kiwetin, soit à l’usine, alors on est bien contents. C’est un bel échange , déclare M. Grenier.

Par voie de communiqué, la Cheffe de la Première Nation Abitibiwinni, Monik Kistabish, s’est réjouie de la signature de cette entente.