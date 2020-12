L'Ontario étend l'accès aux services juridiques en français, mais seulement à North Bay

Après les succès d'Ottawa et de Sudbury, le gouvernement Ford annonce qu'il va élargir l'accès aux services en français au palais de justice de North Bay.

La province va notamment améliorer l'offre active de services en français et former davantage de personnel comme à Sudbury, où le projet pilote lancé en 2019 s'est avéré un succès, selon le bureau du procureur général Doug Downey. Les changements apportés seront permanents.

Une initiative semblable a aussi déjà porté fruit à Ottawa en 2017; le nombre de plaintes au Commissariat aux services en français liées l'accès à la justice à Ottawa avait par la suite chuté à zéro. Notre gouvernement s'engage à assurer un accès égal à la justice pour les francophones, dans la langue de leur choix , a fait savoir la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney dans un communiqué jeudi.

Pourquoi donner l'égalité aux francophones au compte-goutte et ne pas l'étendre partout en Ontario? Anne Lévesque, professeure adjointe de droit à l'Université d'Ottawa

L'annonce survient quelques jours après que Radio-Canada eut révélé de sérieux ratés dans l'accès aux services en français en Ontario, notamment l'annulation d'un procès pour agression sexuelle à Sault-Sainte-Marie faute d’interprète francophone.

Le porte-parole du NPDNouveau Parti démocratique ontarien en matière d’Affaires francophones a d'ailleurs interpellé Doug Downey à la suite de la publication de l'article plus tôt cette semaine à Queen's Park, en plus de citer un autre cas, celui d’un homme de Hearst qui peine à obtenir une audience et de la documentation en français dans une procédure de divorce.

L'experte Anne Lévesque de l'Université d'Ottawa se demande pourquoi le gouvernement Ford a choisi de ne pas élargir l'accès à la justice en français dans l'ensemble des tribunaux de la province. On sait que c'est un modèle qui fonctionne. Selon ce que j'entends sur le terrain, ça a été très positif à Sudbury.

Il s'agit de toute manière de recommandations qui découlent d'un rapport de 2012  (Nouvelle fenêtre) , souligne Me Lévesque, qui ajoute que le bilan du gouvernement Ford en termes d'accès à la justice en français n'est pas encourageant , selon elle.

Pourquoi North Bay?

Selon le bureau du procureur général, la municipalité a été choisie à la suite de recommandations du comité provincial sur l'accès à la justice en français dirigé par le juge Paul S. Rouleau, en raison du poids démographique de francophones qui y habitent. Environ 14 % des plus de 53 000 habitants de North Bay citent le français comme langue maternelle.