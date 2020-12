Facebook réglemente le ciblage de ses publicités, jugées discriminatoires

Jusqu’ici, la bibliothèque d’offres de Facebook, qui répertorie au même endroit l’ensemble des annonces, rendait invisibles les offres dont les critères ne correspondaient pas aux profils des internautes.

Le responsable de la politique publique de Facebook au Canada, Kevin Chan, a affirmé qu’il comptait dès maintenant appliquer plus ardemment la politique antidiscrimination du réseau social sur les publicités.

Nous faisons ça pour nous assurer que tout le monde au Canada a accès au logement, à l'emploi et aux opportunités de crédit – pas seulement les personnes qu'un annonceur pourrait vouloir atteindre , a-t-il déclaré.

Il existe un risque de discrimination et ce changement dans les règlements est conçu pour y remédier.

Facebook compte utiliser l'intelligence artificielle pour détecter les publicitaires qui pourraient essayer de contourner ses nouvelles mesures. Si une personne se risque à publier une annonce pour un emploi, un logement ou un service de crédit qui est discriminatoire, le système suspendra l'annonce automatiquement.

Celles qui pourraient passer entre les mailles du filet pourront être signalées par les internautes.

Ces nouvelles règles, qui s’appliquent seulement au Canada et aux États-Unis, ont été instaurées après que CBC News ait documenté comment des employeurs à travers le pays – y compris les ministères, les agences gouvernementales et les forces de police – ont ciblé leurs offres d'emploi à des tranches d'âge spécifiques.

Bien que les annonces ne mentionnent pas l'âge de prime abord, les paramètres qui déterminent qui les verra excluent souvent la main-d'œuvre plus âgée. Cela signifie, par exemple, que les personnes âgées de plus de 45 ou 50 ans ne verront pas dans leur fil Facebook d’offre pour un poste pour lequel elles pourraient être qualifiées.

Un plus petit nombre de publicités identifiées par CBC News s'adressaient spécifiquement aux femmes ou aux hommes.

En vertu des lois fédérales et provinciales sur les droits de la personne au Canada, les employeurs ne sont pas autorisés à restreindre la consultation d’offres d'emploi en fonction de l'âge, du sexe, de la couleur ou de la religion, sauf si cette restriction est une exigence professionnelle justifiée ou fait partie d'une initiative spécifique telle qu'un programme d'emploi d'été pour des personnes aux études.

Dans une lettre adressée à M. Chan, publiée sur le site web de la Commission ontarienne des droits de la personne, les commissaires en chef Ena Chadha et Marie-Claude Landry ont salué l'application des nouvelles règles.

La publicité est le moyen par lequel de nombreux Canadiens et Canadiennes découvrent des opportunités essentielles, comme une offre d'emploi ou un appartement à louer , ont-elles écrit.

Selon les commissaires, ce besoin est d’autant plus important en pleine pandémie.

La pandémie de COVID-19 a entraîné un nombre sans précédent de personnes dans des situations précaires en matière de logement, d'emploi et de finances – les communautés qui étaient déjà les plus marginalisées étant touchées de manière disproportionnée , mentionnent-elles.

Il est impératif de veiller à ce que les offres de logement, d'emploi et de crédit soient annoncées sans discrimination et conformément aux lois sur les droits de la personne. Les nouvelles garanties mises en place et maintenant appliquées sont un élément important pour y parvenir.

Ena Chadha et Marie-Claude Landry