La pandémie sape la lutte contre la pauvreté infantile, selon un rapport

La coalition de défense des enfants et des jeunes First Call BC s'inquiète de voir la pandémie ébranler les efforts des gouvernements et des associations pour réduire la pauvreté des enfants en Colombie-Britannique.

Selon First Call BC, qui s'est appuyée sur les données de Statistique Canada, 159 570 enfants britanno-colombiens vivaient dans une famille pauvre en 2018, c'est-à-dire que le revenu net de leurs parents était inférieur à la moitié du revenu médian des familles canadiennes, soit un peu moins de 20 000 $ annuels pour un parent seul avec enfant et 30 000 $ annuels pour un couple avec deux enfants.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique s'est engagé à réduire le taux de pauvreté infantile de moitié d'ici 2024, mais ses efforts pourraient être minés par les conséquences économiques de la pandémie, selon le rapport publié mercredi.

Les familles à faible revenu sont les plus durement touchées , regrette la coordonnatrice provinciale de la coalition, Adrienne Montani. Elles ont subi plus de pertes d'emploi et quand les garderies ont fermé, de nombreuses femmes n'ont pas pu continuer à travailler.

Dans le rapport, des mères racontent ainsi comment, du jour au lendemain, elles ont dû s'organiser pour garder leur enfant à la maison tout en continuant à travailler ou en se battant pour conserver leur logement.

La distanciation sociale a des conséquences sur la santé mentale des parents et la socialisation des enfants. Adrienne Montani, coordinatrice provinciale de First Call BC

Pour inverser la tendance, la coalition recommande que des mesures d'urgence adoptées au début de la pandémie soient maintenues.

La prestation canadienne d'urgence a changé la perception que l'on se fait d'un revenu de base , note ainsi la coordonnatrice des communications et du développement de First Call BC, Helesia Luke. 500 $ par semaine, c'est bien plus que l'aide au revenu qui est versée habituellement. Il faut voir comment fixer ça à long terme.

La coalition demande aussi un droit au congé maladie payé pour tous et un système universel de garderie.