Le centre Sporobole lauréat du prix Développement culturel

L’équipe de Sporobole a travaillé sur le projet 0/1 Hub numérique de l'Estrie pendant plus de 4 ans. La mise sur pied de ce service de consultation web devient un nouveau département, voire une nouvelle division chez Sporobole.

On était déjà comme les geeks de l'Estrie dans le milieu culturel. Et là est arrivée la pandémie, qui nous a tous catapultés sur le web. Là, on a vraiment vu l'urgence de la situation. Nous, on était déjà en place , explique Éric Desmarais.

Le hub vise le soutien technologique de 40 organismes culturels de l'Estrie dans leur virage numérique, notamment le Musée des beaux-arts de Sherbrooke, le Théâtre des petites lanternes et Orford Musique, pour ne nommer que ceux-là.

La mission de Sporobole est bien particulière. Le centre, situé au centre-ville de Sherbrooke, pourrait se comparer à un laboratoire du milieu culturel.

On est un peu comme un département de recherche et développement du milieu culturel. On ne sait pas trop chez BRP ce qu'ils cherchent dans leur labo, mais une fois que ça sort, on en voit l'ampleur , poursuit Éric Desmarais.

D’ailleurs, le rayonnement est de plus en plus vaste pour Sporobole.

Comme organisme, on a plutôt un rayonnement national et international. On reçoit des artistes de partout, et on commence à voir plein d'embranchements en Europe. Éric Desmarais, directeur général et artistique de Sporobole

Plusieurs projets sont en développement, notamment une expédition dans le cratère Manicouagan, au nord du Québec, en compagnie de l'auteur sherbrookois Louis Hamelin, de la poète innue Maya Cousineau Mollen et d'un artiste numérique français.