Une commission municipale spéciale pour préparer l’arrivée des bacs bruns

Une première rencontre des membres de la commission a eu lieu il y a une dizaine de jours et s’est avérée riche en discussions, selon le bilan qu’en a dressé le conseiller municipal et président de la commission environnement et développement durable de Saguenay, Simon-Olivier Côté.

Il a fait état du déroulement de la rencontre lors de la séance virtuelle du conseil municipal, tenue lundi.

Les matières organiques s’en viennent dans deux ans. Ça paraît loin, deux ans, mais ça s’en vient quand même rapidement. On a mis en place une commission spéciale pour parler des matières organiques […]. Là, on est en plein dedans et on veut voir comment on va faire le déploiement de la collecte des matières organiques sur le territoire , a fait valoir le conseiller Côté.

La Ville doit investir 5 millions de dollars seulement pour l’acquisition des bacs bruns. Les matières organiques seront revalorisées par l’entremise de la technologie de compostage ouvert. L’objectif est d’en faire du compost de qualité A. L’entreprise régionale Gazon Savard a obtenu le contrat pour une période de 10 ans et une valeur de 10 millions de dollars.

Les bacs bruns ont été implantés partout au Lac-Saint-Jean et dans les municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay au cours des dernières semaines.

Appui moral à Place du Royaume

Par ailleurs, la Ville offre son soutien à la direction du centre commercial Place du Royaume, à Chicoutimi, pour la mise en place d’un système de gestion des matières organiques dans l’aire de restauration.

Actuellement, les restes de nourriture consommés au centre d’achats aboutissent dans des poubelles.

On trouvait ça bien parce que ce sont des initiatives privées comme ça qui nous réjouissent beaucoup à la Ville et qui nous aident à réduire ce qu’on va porter à l’enfouissement. Simon-Olivier Côté, président, commission environnement et développement durable de Saguenay

Il s’agit d’un appui moral seulement et la Ville n’engagera aucune somme d’argent pour le moment.

Où vont les vieux livres?

Toujours en lien avec le développement durable, Saguenay contribue à une étude visant à trouver une voie de sortie aux livres papier qui ont terminé leur cycle de vie. Elle verse 1500 $ à la firme Coderr d’Alma, qui évaluera diverses options de débouchés.

Enfin, la Ville continue ses efforts pour bannir le plastique à usage unique.

On est bien content que le fédéral soit en train de prendre une position afin de bannir les plastiques à usage unique d’ici la fin de 2021. On a décidé de s’aligner avec les politiques que le fédéral va mettre en branle d’ici la fin de la prochaine années .

L’an dernier, l’administration municipale a interdit les bouteilles de plastique jetables de tous ses départements et services.