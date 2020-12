Vivre une mission militaire en pandémie, une expérience marquante pour deux Acadiens

En plus de contribuer à la lutte contre la COVID-19, les membres des Forces armées canadiennes poursuivent une vingtaine de missions distinctes au Canada et à l’étranger. Plus de 2000 militaires en déploiement se sont adaptés à de strictes conditions pour mener à bien leur mission.

Parmi eux, la maître de 1ère classe Josée Monette, de Paquetville au Nouveau-Brunswick, apporte son soutien à la stabilité de l'Europe à bord du NCSMNavire canadien de Sa Majesté Toronto.

Josée Monette, en direct du NCSM Toronto au Royaume-Uni, le 3 décembre 2020. Photo : Radio-Canada

Le sergent Earl Comeau, de Yarmouth en Nouvelle-Écosse, veille au respect du traité de paix israléo-égyptien.

À quoi ressemblent leurs journées et comment les restrictions sanitaires changent-elles leur travail?

De strictes conditions de départ pour une bulle sans virus

Depuis les deux semaines précédant leur départ respectif en octobre, les deux Acadiens ont multiplié les précautions. Ils vivent maintenant chacun dans une bulle encore plus sécuritaire que ne l’a été la bulle atlantique.

Il fallait s’isoler 14 jours à la maison et passer un test de COVID-19 vingt-quatre heures avant de partir. On était tous négatifs, ça fait qu’on a notre bulle sur le bateau. On est tous bien entourés et on n’a pas de contacts avec le monde extérieur , explique Josée Monette, spécialiste en communications navales.

L'équipage du NCSM Toronto doit rester à bord en tout temps. Cette petite famille militaire forme une bulle pour ne pas s'exposer à la COVID-19. Photo : cpl white-finkle / Cpl White-Finkle

Le sergent Comeau s’est quant à lui isolé dans son pays d’accueil.

On était dans un établissement à l’extérieur pas très loin, en Égypte. Il fallait se quarantiner pour 14 jours. Ensuite on était corrects pour venir ici pour commencer notre mission , raconte-t-il.

Loin des décomptes quotidiens de COVID-19, le sergent Comeau dépeint un microcosme où le virus brille par son absence.

Consulter sous forme de texte Une douzaine de pays sont sur le terrain dans la péninsule du Sinaï en Égypte pour vérifier et rapporter les violations du Traité de paix israélo‑égyptien, signé il y a 40 ans.

Je ne suis pas vraiment au courant des cas de COVID-19 en Nouvelle-Écosse, parce qu’ici, on n’a pas vraiment la capacité de regarder la télévision tous les jours comme chez nous. Je ne suis donc pas trop au courant de ce qui se passe autre qu’ici.

Je ne suis pas vraiment au courant de ce qui se passe en Nouvelle-Écosse et au Canada, je me concentre sur ma mission. Sgt Earl Comeau, chargé de projet

Activités (et loisirs) au ralenti

Earl Comeau n’en est pas à sa première mission de longue durée.

L’an dernier, il a passé six mois à Alert dans le territoire du Nunavut, le lieu habité le plus au nord de la planète.

En 2016, il s’est rendu au Koweït pour superviser la construction de A à Z d’un bâtiment. On a complété la bâtisse pendant les trois mois qu’on était là.

Le sergent Earl Comeau, en direct d'El Gorah, en Égypte, le 27 novembre 2020. Photo : Radio-Canada

À El Gorah, en Égypte, il veille encore une fois à l’avancement de travaux de construction, mais il doit cette fois faire preuve d'un peu plus de patience.

À cause des mesures en place, ça prend plus de temps , regrette-t-il.

Malgré ces ralentissements, de semaine en semaine, je vois toujours un gros changement , ajoute-t-il, en soulignant que c’est justement le fait de voir le fruit de ses réalisations qui le stimule.

En tant que chargé de projet du bureau d’ingénierie, le sergent Earl Comeau voit au bon déroulement de la construction de bâtiments situés à quelques kilomètres du camp de base. Sur la photo, le sergent Victor Dalisay, spécialiste des systèmes de communication et d'information, sécurise un panneau solaire. Photo : Forces armées canadiennes / U.S. Army Staff Sgt. Kulani J. L

Il se compte d’ailleurs assez chanceux : l’opération CALUMET à laquelle il participe n’a subi aucun changement important , selon les Forces armées canadiennes.

Seul le calendrier de déploiement du printemps a été ajusté en raison des restrictions en matière de déplacements.

À quand le retour au Canada?

La maître de 1ère classe Josée Monette a appris le 3 décembre que son équipage sera de retour au Canada juste à temps pour Noël, le 23 décembre. Il est attendu au port d'Halifax le mercredi 23 décembre à 14 h.

Le NCSM Toronto a mis les voiles le 25 juillet 2020 et ne devait revenir au Canada qu’en janvier 2021. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Une nouvelle qu’elle a accueillie avec beaucoup d’émotions, après un confinement total qui aura durée près de trois mois.

En temps normal, on pouvait sortir du bateau pour visiter, ou faire de la course à pied, du vélo. Présentement, à cause de la COVID, on ne peut pas sortir. On doit rester sur le bateau toute la journée et toute la fin de semaine. Mais à part regarder des films, jouer à des jeux vidéo, ou juste aller dans le gymnase pour de l’entraînement, il n’y a pas beaucoup de choses à faire , confie-t-elle.

Hier matin, le capitaine nous a tous rassemblés dans la hangar du bateau, puis il nous a dit : ‘‘On s’en va à la maison pour Noël’’ [...] Beaucoup de larmes ont coulé. Josée Monette, maître de 1ère classe et spécialiste en communications navales

Pour le sergent Comeau, le retour au pays n'est prévu qu'en avril 2021, mais il s'en arrange bien.

C’est la première fois que je suis éloigné de ma famille pour une durée comme celle-ci et puis surtout pour les temps de Fêtes , dit-il. Mais pour moi, c’est une bonne expérience. Je n’aurais jamais pu imaginer que je serais ici en Égypte, c’est une occasion qui se présente une fois dans une vie.

L’opération CALUMET a été renouvelée jusqu’au 31 mars 2022.