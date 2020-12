Le sit-in contre le racisme à l'Université d'Ottawa est terminé

Après six jours de rassemblement, les manifestants installés à l'Université d'Ottawa ont mis fin à leur sit-in contre le racisme systémique au pavillon Tabaret.

Des étudiants pour la plupart occupaient le bâtiment administratif de l'Université d'Ottawa depuis près d'une semaine. Ils ont confirmé avoir mis fin au sit-in vers 15 h 15, mercredi après-midi.

Ils n'ont pas réussi à obtenir une réunion avec les responsables universitaires, comme ils le souhaitaient. Nous n'étions pas prêts à rester ici quatre ou cinq jours, tout en faisant également face à la pandémie , a indiqué Jamal Koulmiye-Boyce, l'organisateur du sit-in.

Nous avons montré à l'université et à toute la communauté ce à quoi nous, les organisateurs, avons affaire depuis plus d'un an. Jamal Koulmiye-Boyce, organisateur du sit-in

Bien que le racisme cause de nombreuses morts et du tort aux gens, nous devons également prendre en compte la sécurité de nos alliés, de nos amis, de nos familles et de ceux qui sont venus nous soutenir , a-t-il ajouté.

Le sit-in a fait suite à une journée d'action tenue le 4 décembre dernier, durant laquelle les étudiants ont rencontré le coprésident du nouveau comité d'action sur la lutte contre le racisme.

Ce comité a été annoncé en novembre par le recteur de l'université, Jacques Frémont, à la suite d'un débat sur la liberté académique lancé après qu'une professeure à temps partiel a utilisé le mot en N en classe avant d'être suspendue.

D'autres incidents à caractère raciste ont été soulevés ces dernières années. M. Koulmiye-Boyce a lui-même été tenu de s'identifier et a été menotté après avoir fait de la planche à roulettes sur le campus.

L'annonce de M. Frémont le mois dernier a conduit à la dissolution d'un autre comité auxquels de nombreux manifestants siégeaient. Ceux-ci indiquent avoir déjà proposé des stratégies pour éliminer le racisme sur le campus.

Les étudiants avaient donc choisi d'occuper le pavillon Tabaret pour obtenir une rencontre avec M. Frémont et Jill Scott, la vice-présidente, en plus de demander des actions concrètes plutôt que la mise en place d'un comité.

« Une énorme victoire »

M. Koulmiye-Boyce a mentionné que la fin du sit-in n'avait rien d'un échec et qu'il s'agissait plutôt d' une énorme victoire .

Lors d'une conférence de presse téléphonique, ce dernier a ajouté que la communauté était désormais au courant du traitement que l'on fait subir aux manifestants depuis plus d'un an.

Jason Seguya est commissaire à l'équité auprès du Syndicat étudiant de l'Université d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Les manifestants ont aussi affirmé qu'ils avaient craint pour leur sécurité lorsque deux personnes se sont présentés au pavillon lors du sit-in a expliqué M. Koulmiye-Boyce.

L'Université avait proposé une rencontre jeudi à 13 h, mais mercredi après-midi, la tenue de cette réunion était toujours incertaine a expliqué Jason Seguya, un étudiant de quatrième année en sciences sociales et le commissaire à l'éthique pour le syndicat étudiant de l'Université d'Ottawa.

Avec les informations de Trevor Pritchard de CBC