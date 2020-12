Vaccin Pfizer : de Londres à Rouyn Noranda, la méfiance règne

Londres

Fabrice Mboko est un citoyen qui travaille dans le domaine des transports. Il vit à Londres, à 30 minutes en train du centre-ville. De sa fenêtre, il nous décrit une ville triste. Franchement, il ne fait pas beau. Le temps est gris.Tout le monde est à l’intérieur, comme d’habitude, dit-il. C’est un peu dépressif, mais bon, on vit avec , ajoute-t-il.

La pandémie a frappé fort tout autour de lui. M.Mboko affirme avoir perdu trois collègues de travail.

Tout est fermé. Il n'y a plus de vie, en fait. Fabrice Mboko, résident de Londres

Comme des millions de personnes, M. Mboko a assisté au lancement de la vaccination contre la COVID-19 en Grande-Bretagne.

Tout le monde se méfie un peu. On n’est pas très sûr du vaccin, explique-t-il. Après les deux résultats qu’il y a eu hier...moi personnellement, j’ai dit aux gens que je sais pas trop si je pourrais le prendre. J’hésite un peu , insiste-t-il.

Rouyn-Noranda

En Abitibi-Témiscamingue, la distribution de vaccins pourra possiblement débuter dès janvier, a-t-on appris du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région. À Rouyn Noranda, les résidents n’ont pas tardé à réagir face au nouveau vaccin.

Vêtu d’un grand manteau beige, Taumy marche d’un pas décidé sur l’avenue principale. Son avis sur le vaccin contre la COVID-19 est sans équivoque. Ça ne sert à rien , lance-t-il. Il va plus loin en affirmant que les hommes des cavernes ont grandi avec les maladies. Puis leur système immunitaire a fini par se développer pour combattre les maladies .

Nicole et Andréanne marchent ensemble non loin de là. Elles préfèrent attendre de voir les résultats de la vaccination avant de se faire une idée. Pour l'instant, on ne peut pas se prononcer là-dessus, je crois , lance Nicole. Elle affirme qu' elle ne se fera pas vacciner au début de la campagne. Elle attendra plutôt de voir les effets du vaccin.

Andréanne, qui s’est arrêtée à la droite de son amie, est du même avis. C’est sûr et certain qu’on n’est pas des cobayes...je ne serai pas une des premières à l’essayer , lance-t-elle pour parler du vaccin.