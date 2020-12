Plus de policiers à Saguenay durant les Fêtes

C'est ce qu'avait confirmé le porte-parole du SPSService de police de Saguenay , Bruno Cormier, mercredi matin, avant même que le premier ministre François Legault annonce qu'il y aurait dorénavant plus d'amendes émises pour non-respect des consignes sanitaires. Pour la période des Fêtes, il y aura un surplus de personnel pour justement patrouiller les quartiers résidentiels et répondre aux appels de dénonciation faits pour ce qui se passe au niveau de la COVID-19 , a-t-il assuré.

Lors d'un point de presse en fin d'avant-midi, François Legault avait averti les Québécois que l'heure n'était plus à la sensibilisation. J'ai demandé aux policiers et à la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail de donner plus de contraventions. Donc, ce n'est pas vrai qu'il y a une minorité de québécois qui va mettre en danger, qui va mettre à risque la majorité des Québécois , avait dit plus tôt le premier ministre.

Des amendes entre 1500 $ et 6000 $ attendent ceux qui enfreignent les règles. Rappelons que les rassemblements privés, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, sont interdits en zone rouge.

Une alerte sur les cellulaires, à la radio et à la télévision a même été envoyée à 14 h 30 par Québec pour faire passer son message.

Selon des données publiées récemment par Radio-Canada, les policiers de Saguenay n'avaient émis que 36 constats d'infraction pour le non-respect des règles sanitaires entre le 1er avril et le 15 novembre.

Lors d'une seule opération, dans la nuit de mardi à mercredi, 10 constats d'infraction ont été remis lors d'une fête dans le secteur de Lac-Kénogami.

La police de Saguenay prévoit également faire la tournée des commerces pour s'assurer du respect des consignes de la santé publique.

Avec des informations de Marie-Michèle Bourassa et Louis Martineau