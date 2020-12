Grogne au Centre-du-Québec face à une réduction de fréquence de la collecte des ordures

Dès 2021, la collecte des ordures ménagères et des matières recyclables se fera en alternance, toutes les deux semaines, même l'été, pour 22 municipalités qui sont sous l'égide de la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets de Bécancour-Nicolet-Yamaska (RIGIDBNY). La décision touche entre autres Bécancour, Nicolet, Sainte-Perpétue, Baie-du-Febvre et Saint-Célestin.

Sur les médias sociaux, des citoyens se plaignent d'une perte de services. Je trouve que ça n’a pas d’allure. Déjà qu’on l’oubliait certaines semaines. Là surtout l’été, si on l’oublie, ça va aller aux mois , se plaint une résidente de Bécancour, Annick Parent.

Elle comme d’autres s’inquiètent également des odeurs que les ordures pourraient dégager, surtout pendant l’été. Si les bacs débordent, les couvercles vont lever, après ça les bibittes, les animaux. Je ne sais pas ce qu’on va faire , explique Annick Parent.

La Régie justifie sa décision pour des raisons d’ordre économique. Le déficit prévu d’ici la fin de l’année 2020 est de 400 000 $. La présidente, Caroline Aubin, sait déjà que l’année 2021 sera elle aussi déficitaire. Autour de notre territoire et ailleurs au Québec, la plupart des gestions de déchets sont aux deux semaines , affirme madame Aubin.

Le maire de Bécancour abonde et fait confiance à la RIGIDBNY dans sa prise de décision. Ça a causé un remous, c'est plus l'effet de surprise, je pense. C'est la Régie qui a compétence donc il faut leur faire confiance. S'ils ont pris la décision à 22 élus, il faut leur faire confiance , assure Jean-Guy Dubois.

Vers une réduction des déchets

Plusieurs auraient souhaité qu’un service de collecte de matières compostables vienne faciliter ce changement. On n’aura pas de crédit sur nos taxes parce qu’on perd nos services. Si on avait fait un switch de service, je ne l’aurais pas pris de cette façon-là , explique Molly Richard, une autre résidente de Bécancour.

La Régie prévoit l’implantation d’un bac brun en 2022. D’ici là, la présidente invite les citoyens à se procurer un bac de compostage auprès de la RIGIDBNY. Une formation est également offerte.

Caroline Aubin souhaite que ce changement serve à sensibiliser la population à la réduction des déchets. On est tous responsables chacun chez soi de voir comment on gère nos ordures et notre recyclage , ajoute-t-elle en expliquant qu’un programme de sensibilisation sera mis en place.

Mais Molly Richard affirme que loin de la ville, c’est une transition complexe. C’est pas simple comme ça faire une tournant zéro déchet, surtout ici. À l’épicerie du coin, on n’a pas ça du vrac , dit la mère de famille.

La réglementation permet aux citoyens d’avoir deux bacs à ordures, tout comme pour le recyclage. Le nouveau contrat entre la RIGIDBNY et les municipalités entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour une durée de cinq ans. Pour la première fois, la Régie distribuera un calendrier des collectes à tous les citoyens des 22 municipalités touchées.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel