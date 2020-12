Trois questions choisies pour Pierre Lapointe

Pierre Lapointe lance son premier album de Noël, il s'intitule Chansons hivernales. Cet album réjouissant et illuminé par l'écriture fine de l'artiste jette un regard lucide sur une période de l'année qui comporte son lot d'imperfections et de moments magiques. Discussion avec l'artiste.

«Chansons hivernales» de Pierre Lapointe Photo : Radio-Canada / Courtoisie

1- Pierre Lapointe, aimez-vous la période des Fêtes? Est-ce que vous avez de beaux souvenirs de cette période?

P.L.: Oui! je dirais que j’ai de beaux souvenirs de mon enfance. Je viens du Lac-Saint-Jean. Donc, des gros gros partys de famille avec énormément de bouffe. Dans mon souvenir, il y a beaucoup d’Orange Crush. (rires)

Je pense qu’à chaque Noël, je me replonge dans ces souvenirs-là, et je suis heureux chaque année, de prendre le temps de voir ma famille proche. C’est surtout pour ça, en fait, que j’apprécie Noël. Tout le monde est libre en même temps!

Il y a quelque chose qui m’émeut beaucoup là-dedans. Maintenant, la période des Fêtes, ce n’est pas ma période préférée de l’année. Je trouve qu’il y a des trucs intéressants dans cette période-là comme dans toutes les périodes de l’année, mais justement parce que j’ai ce recul-là et que je n’ai pas un amour inconditionnel pour le temps des Fêtes, je pense que c’est encore plus intéressant d’avoir un gars comme moi qui écrit des chansons autour de la période des Fêtes. Justement! parce que je ne suis pas aveuglé par la poudre aux yeux qui nous est lancée des fois.

2- Vos nouvelles chansons parlent-elles de vous?

P.L.: Oui! il y a un regard personnel autour de ces chansons-là. Je pense que l’intérêt d’une bonne chanson de Noël, c’est souvent parce que les gens s’y reconnaissent, et je pense qu’en décrivant l’infiniment petit, on devient infiniment universel. Oui! j’ai essayé de trouver des angles où j’allais me mettre à nu, où j’allais parler et où j’allais donner l’impression de parler de moi.

3- Dans cet ordre d’idées, est-ce que le petit Jules de votre chanson existe vraiment?

P.L.: Le petit Jules existe bel et bien. Je suis son parrain. J’ai trouvé ça difficile parce qu’il a vu le jour durant la période d’isolement, au premier confinement. Donc, je n’ai pas pu prendre des nouvelles de lui et préparer sa venue comme j’aurais voulu. Je n’ai pas pu le prendre dans mes bras avant longtemps parce qu’on était très à cheval, tout le monde, sur les mesures sanitaires. Je l’ai vu de loin, et j’ai trouvé ça difficile.

Je me suis dit: qu’est-ce que je pourrais lui offrir en tant que parrain? . Et je lui ai écrit cette chanson-là. Je me suis imaginé un peu comme une fée-marraine, un peu comme dans un film de Disney. Il y a une fée qui vient donner le don de la beauté. Et bien moi, je lui ai donné le don à demi-agréable de la lucidité! (rires)

J’espère lui avoir donné le don de la lucidité parce que durant la chanson, c’est constamment un aller-retour entre la vie qui est dégueulasse, mais en même temps, c’est ce qui fait qu’elle est merveilleuse.

C’est ma façon de voir la vie, et c’est une façon de lui dire que même les périodes où il va trouver ça difficile, parce qu’il n’y a pas un humain qui ne trouve pas ça difficile à un moment donné, il faut qu’il s’accroche parce que ça fait partie de la beauté de la vie de réussir à surmonter les moments difficiles.

J’ai plusieurs chansons que j’ai faites durant ma carrière et que j’ai dédiées à des gens que j’aimais. Jamais! je n’ai donné leurs noms. C’est la première fois que je nomme son nom! C’est aussi qu’il a un très beau prénom. Voilà!