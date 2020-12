D’anciens autobus municipaux transformés en centres de dépistage

Six autobus de la Commission de transport de Toronto qui ne sont plus en service ont été transformés en centres de dépistage mobiles de la COVID-19.

Lors d’une conférence de presse mercredi, le maire de Toronto John Tory a précisé que ces véhicules seraient déployés cette semaine.

Deux seront envoyés au départ dans le quartier Rexdale, dans l’ouest de la ville, dans des secteurs où il n’y a pas de centres de dépistage pour que ce soit plus facile et plus accessible de passer un test de dépistage .

L’objectif est d’offrir le service dans des quartiers durement touchés par la COVID-19.

Ils seront envoyés à des endroits où nous savons que cela fera une différence , a ajouté le maire.

Le projet est lancé en collaboration avec les services d’ambulanciers.

Ceux-ci estiment que jusqu’à 100 personnes pourraient subir le test par quart de travail, dans ces cliniques mobiles.

Les sièges ont été retirés des véhicules et de l’équipement de base a été installé, ce qui permet de respecter la distanciation physique.

La Commission de transport de Toronto précise que puisque ces autobus n’étaient plus utilisés, le projet ne réduira pas l’offre de service pour les usagers du transport en commun.