Découvrez cette série de concerts en direct diffusés en continu à partir de Toronto

Un texte de Teghan Beaudette

Au début de la pandémie, alors que les artistes organisaient des concerts à domicile et les diffusaient en continu à de vastes auditoires dans le monde entier, Jonathan Bunce était à l’écoute.

Il aimait l’intimité des spectacles, les artistes qui s’approchaient des caméras et qui regardaient directement leurs fans. Cependant, le son faiblard et les salons en arrière-plan devenaient ennuyeux.

M. Bunce dirige Wavelength Music, qui produisait des concerts depuis 20 ans avant la pandémie.

Ainsi, malgré le confinement et la fermeture des lieux de divertissement, M. Bunce s’est remis à ce qu’il sait faire de mieux. Il est entré en contact avec des artistes et des propriétaires de salles pour réaliser une série de concerts, avec un son de qualité professionnelle, dans de magnifiques installations prisées par le public.

Nous voulions surmonter la fatigue de la diffusion en continu, en transformant nos spectacles en ligne en autant d’occasions spéciales à ne pas manquer et en basant chaque spectacle sur un thème accrocheur ou un élément interdisciplinaire , explique M. Bunce.

Il diffuse les prestations en continu gratuitement.

Par exemple, le groupe catl, qui s’est produit en direct depuis un lieu appelé The Piston, sur la rue Bloor Ouest, a pu jouer à plein volume, ce qu’il ne pouvait pas faire à la maison , explique M. Bunce, en ajoutant que Wavelength Music a réussi à réaliser un mixage professionnel du son, à embaucher des caméramans et à élever le niveau du concert au-delà ce qui était possible à la maison. The Piston a permis au groupe d’inviter cinq camarades dans la salle. Les acclamations et les applaudissements enthousiastes de ces cinq personnes ont suffi à donner l’impression que le groupe ne jouait pas dans le vide.

Pour l’Halloween, l’équipe de production est allée encore plus loin.

Le groupe de rock gothique Bonnie Rath a diffusé une performance en direct pour l'Halloween à partir d'une pièce d'une maison hantée. Photo : Wavelength Music

On a procédé à une diffusion en continu, en direct d’une maison hantée virtuelle. Des groupes jouaient dans différentes pièces. Le musicien électronique Leucrocuta a collaboré à un spectacle avec l’artiste visuelle Dot Starkey dans une grande salle de bain sinistre, et les rockeurs gothiques de Bonnie Trash ont joué dans un donjon aux airs d’inquiétant plateau de tournage de vidéoclips. On a également fait appel à la troupe de drag Diet Ghosts pour animer le tout.

Les groupes Joncro et Westelaken ont donné une prestation en direct, diffusée en continu à partir de la Monarch Tavern en novembre.

Par ailleurs, cette démarche ne tourne pas seulement autour de la qualité du son ou de la production. Wavelength Music collecte des fonds pour des organismes de bienfaisance.

Les artistes ont la possibilité de choisir un organisme et d’appeler leur public à faire un don. Jusqu’à présent, des sommes ont été recueillies pour le Black Legal Action Centre, Women’s Health in Women’s Hands et Guelph-Wellington Women in Crisis.

M. Bunce pense qu’il reste des avenues à explorer avec ce format avant de mettre fin à l’aventure.

Il est possible de repenser complètement l’expérience du concert en direct, souligne-t-il. C’est un peu comme les débuts de la télévision. On peut faire beaucoup plus que simplement placer une caméra sur une scène de théâtre ou, dans ce cas-ci, devant un artiste avec une guitare ou des platines.