Frappé par la COVID, il est maintenant victime des réseaux sociaux

Le nom de l’homme d’affaires valdorien circule allègrement sur les réseaux sociaux depuis le début d’une éclosion qui a fait 10 cas à Val-d’Or à la mi-novembre. À la barre d’une entreprise de camionnage, William Imbeault ignore avec exactitude comment il a contracté la maladie, même si un voyage en avion pour aller chercher un employé à Montréal lui a valu sa part de critiques.

Cet employé revenait des États-Unis et j’ai pris l’initiative d’aller le chercher à Mirabel pour le ramener chez lui, raconte-t-il. On a suivi toutes les procédures dans l’avion en gardant la distanciation et le masque. Je l’ai débarqué chez lui et il s’est mis en quarantaine, même si nous n’avions aucun symptôme. Trois jours plus tard, il avait une petite toux et il est allé passer un test. À 16 h, il a eu un résultat positif et il m’a appelé. Je n’ai pas pris de chance et je suis tout de suite allé à l’hôpital passer un test. J’ai su le lendemain à 9 h que j’étais positif.

William Imbeault dit avoir immédiatement mis en place les consignes d’isolement de 14 jours de la santé publique, en plus de retracer tous les gens qu’il a côtoyés dans les deux semaines précédentes.

Quand ça arrive, ça donne une bonne claque. On a fait ce qu’on avait à faire et on a fait mettre beaucoup de monde en isolement. Mais l’histoire a ensuite pris une tournure assez spéciale, avec toutes les rumeurs qui ont circulé à mon sujet. William Imbeault

Mis à part un souper au restaurant et une fête pour son fils chez lui, le Valdorien nie avoir multiplié les activités sociales dans les jours précédant son diagnostic. Il prétend aussi avoir toujours respecté les consignes de la santé publique lors de sa quarantaine.

On ne saura jamais comment je l’ai attrapé, martèle William Imbeault. Je l’avais peut-être déjà avant de partir en avion. Il faut faire attention avec tout ce qui se dit. Je n’ai pas inventé le virus. Il y a probablement plein de gens qui ont le virus à Val-d’Or et qui ne le savent même pas. On est tous responsables de notre propre sécurité. Les risques sont partout et ça ne sert à rien de trouver des coupables.

Le Valdorien déplore le tribunal populaire que sont devenus les réseaux sociaux.

Les gens sont mal informés et ils partent un paquet de rumeurs. Non, je ne suis pas allé aux États-Unis et il n’y a pas eu de partys d’employés de 30 personnes. Nous n’avons pas non plus reçu une amende de 45 000 $, parce qu’on n’a enfreint aucune loi. II y a même eu une rumeur que l’entreprise avait loué un jet privé pour aller à Vegas. Il faut que ça arrête, c’est n’importe quoi.

Sorti de son isolement depuis quelques jours, William Imbeault se réjouit que l’éclosion dont il a été au centre se soit limitée à 10 personnes, sans conséquences graves.