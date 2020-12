Une centrale électrique près de Hearst sauvée pour une autre année

Il s’agit de la deuxième prolongation de cette entente. L’entente de 20 ans devait expirer en juin dernier, mais avait été prolongée jusqu’au 16 décembre.

La période de six mois devait permettre au gouvernement et aux intervenants d’évaluer le rôle futur de la production d’électricité à partir de la biomasse.

Cette deuxième prolongation est valide jusqu’au 16 décembre 2021.

Selon Atlantic Power, elle donne au gouvernement provincial plus de temps pour examiner les options futures de traitement des déchets forestiers de scieries dans la province, y compris une nouvelle entente potentielle pour Calstock.

En octobre, Atlantic Power avait indiqué que les pourparlers avec le gouvernement provincial se poursuivaient, mais que si aucune solution n’était trouvée, l’usine fermerait ses portes en décembre.

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, s’était aussi montré inquiet à propos de l’avenir de la centrale.

Maintenant, il dit que cette entente constitue une bonne nouvelle pour Hearst et les communautés environnantes.

L’usine de cogénération est très très importante pour l’industrie forestière et pour la communauté de Hearst. Ce sont de bons emplois directs et indirects. Roger Sigouin, maire de Hearst

Le maire Sigouin rend hommage au gouvernement de Doug Ford et au ministre de l’Énergie de l’Ontario, Greg Rickford, dans le dossier. Ils ont su nous écouter , dit-il.

Roger Sigouin est rassuré par l'annonce. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Dans un communiqué, Atlantic Power indique que la prolongation a été rendue possible grâce à l’engagement du gouvernement de l’Ontario à soutenir le secteur forestier et l’économie du Nord de l’Ontario, et au soutien de toutes les parties impliquées dans ce processus, y compris les employés de la centrale Calstock, les communautés et les scieries locales, les syndicats et l’Ontario Forest Industries Association (OFIA).

Nous attendons avec impatience un engagement supplémentaire avec le gouvernement et d’autres parties prenantes concernant un nouveau contrat potentiel pour Calstock , affirme, dans le communiqué, Joe Cofelice, vice-président du Développement commercial d’Atlantic Power Corporation.

Une centrale importante pour l'industrie forestière

La scierie Lecours Lumber de Calstock et l’usine de contreplaqué Columbia Forest Products de Hearst acheminent de la biomasse forestière à la centrale Calstock.

Le directeur général de Lecours Lumber, Éric Buteau, affirme que ce prolongement de l’entente est très important pour l’industrie forestière.

Selon lui, elle évite à l’entreprise de recommencer à enfouir les déchets forestiers comme cela se faisait il y a plus de 20 ans, avant la création de la centrale.

C’est important que des résidus comme l’écorce servent à la cogénération ou n’importe quelle utilité. Tous les joueurs sont importants afin d’avoir une bonne économie régionale et on espère que les discussions se dérouleront bien dans le futur. Éric Buteau, directeur général de Lecours Lumber

Le directeur général des opérations canadiennes de Columbia, Gilles Levesque, note que la centrale Calstock offre un débouché à proximité pour les résidus forestiers. L’usine de contreplaqué y vend de l’écorce et du bran de scie.

Le directeur des opérations canadiennes de Columbia, Gilles Lévesque Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Ça aide à réduire les coûts d’exploitation. Plus c’est près, moins les coûts de transport sont élevés et meilleur c’est pour l’industrie locale , souligne M. Levesque.

Le gouvernement ontarien s’est engagé à formuler une stratégie sur la biomasse.

Dans son dernier budget, il a indiqué que cette stratégie comprend un engagement à créer un plan d’action en matière de biomasse forestière qui garantit des emplois et favorise la viabilité de l’industrie forestière par l’utilisation de sous-produits d’usines et de biofibres forestières.

Atlantic Power produit de l’électricité pas mal plus chère que d’autres industries. C’est certain que c’est un enjeu, mais on a demandé au gouvernement de trouver une solution pour régler la question des usines de cogénération qui sont si importantes pour l’industrie forestière , souligne le maire Sigouin.