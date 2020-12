Le Manitoba a le taux de pauvreté infantile le plus élevé au pays selon un nouveau rapport

La province compte 28,3 % d'enfants en situation de pauvreté, soit 10,1 % de plus que la moyenne nationale, selon les données publiées dans le rapport.

Le Manitoba continue d'avoir le taux de pauvreté infantile le plus élevé de toutes les provinces , selon le rapport qui précise que seul le territoire du Nunavut fait pire .

Josh Brandon, animateur communautaire au Conseil de planification sociale de Winnipeg, a contribué au rapport.

En 30 ans, nous n’avons presque pas vu de changement, il n’y a pas d’amélioration , dit-il. Le taux de pauvreté infantile est seulement passé de 29 % à 28,3 % durant cette période.

À écouter : Josh Brandon accorde une entrevue au 6 à 9

Selon M. Brandon, le salaire des parents est un facteur déterminant de pauvreté infantile.

Les salaires minimums ne sont pas assez élevés , déplore-t-il dans une entrevue accordée au 6 à 9. Les auteurs du rapport proposent un revenu minimum garanti pour tous dans leurs recommandations.

Selon les dernières données de 2018, le revenu médian des Manitobains était de 34 850 $ cette année-là, soit le plus bas revenu des provinces des Prairies. La médiane nationale était de 36 300 $, soit 1 450 $ de plus que celle du Manitoba.

Le rapport recommande un salaire minimum de 16,15 $ l'heure. Il est de 11,90 $ l'heure depuis le mois d'octobre 2020.

Solutions proposées pour aider les enfants

Selon Josh Brandon, la province a besoin de milliers de nouvelles places en garderie pour offrir aux parents la possibilité de s'éduquer et d'avoir des emplois décents.

Le rapport salue des initiatives comme l’Allocation canadienne pour enfants et l’Allocation pour le loyer au Manitoba. Mais, selon les auteurs, ces programmes sociaux ne suffisent pas.

Les données de 2018 montrent que nous allons à nouveau dans la mauvaise direction , précise le rapport.

Si la tendance se maintient, il faudrait encore compter 1179 années pour éradiquer la pauvreté au Manitoba, souligne le rapport.

Josh Brandon souligne un manque criant de logements abordables au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Megan Goddard

Selon Josh Brandon, la province devrait investir davantage dans son système de protection de l'enfance.

Et les enfants qui sortent de ce système devraient aussi être aidés , ajoute M. Brandon.

Josh Brandon rappelle que 65 % des enfants autochtones dans les réserves sont en situation de pauvreté et que Winnipeg abrite la plus grande population autochtone parmi toutes les villes canadiennes du pays.

La situation reflète des années de colonialisme, indique l'animateur communautaire. Pour les Autochtones hors réserve, un enfant sur deux vit en situation de pauvreté.

Contestation d'un projet de loi omnibus

Les auteurs du rapport recommandent de ne pas abroger une partie de la Loi sur la stratégie de réduction de la pauvreté comme veut le faire le gouvernement avec le projet de loi 29.

Si ce projet de loi était approuvé, le Comité de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociales n'aurait plus à se réunir quatre fois par année.

De plus, le rapport annuel de la stratégie de réduction de pauvreté n'aurait plus à être étudié par le Comité permanent du développement social et économique 60 jours avant son dépôt.

Le gouvernement doit demeurer pleinement redevable et responsable quant à sa stratégie de réduction de la pauvreté , indique les auteurs du groupe Campagne 2000 .

L'impact de la pandémie

Les statistiques du rapport ne prennent pas en compte l'impact de la pandémie actuelle. Les données qu'on y trouve proviennent entre autres d’un recensement de 2018 basé sur des déclarations d'impôt ainsi que de Statistiques Canada.

Le rapport indique toutefois qu’en mars, Moisson Manitoba, un des groupes participant au rapport, a vu une augmentation des demandes de nourriture de 30 % tandis que les dons ont baissé de 60 %.

Selon l’organisme, cette baisse des donations est attribuable à des complications dans les chaînes de distribution alimentaire. Moisson Manitoba a aussi constaté que les gens se ruaient pour faire des provisions alors que les personnes à faible revenu ne pouvaient pas se permettre d’accumuler et avaient du mal à trouver des articles en soldes , note le rapport.

Avec les informations Patricia Bitu Tchikudi