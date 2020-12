Des infirmières du département de psychiatrie de l'hôpital de Sept-Îles craignent pour leur sécurité, selon le Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ), qui attribue cette situation au manque de main-d'œuvre.

Le syndicat affirme que les infirmières en psychiatrie doivent souvent gérer des situations délicates, rendues plus difficiles en sous-effectif.

D’habitude, trois infirmières sont en poste pour offrir des soins aux 18 patients en psychiatrie de l’hôpital. Selon la présidente du SIISNEQSyndicat des intervenantes et des intervenants de la santé du Nord-Est québécois , Nathalie Savard, il arrive parfois que seulement deux infirmières soient disponibles.

Voilà une semaine ou deux, on a dû faire appel à la police pour nous aider à venir à bout de bénéficiaires qui étaient en souffrance. Et ça, ça fait partie du quotidien des gens qui travaillent en psychiatrie , explique Mme Savard, qui ajoute qu’il est déjà arrivé qu’une seule infirmière soit présente pour s’occuper de l’unité et des éventuelles crises.

Une situation potentiellement dangereuse, qui aurait poussé des infirmières à quitter le milieu selon le syndicat.

Le SIISNEQ Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois pointe du doigt les réorganisations orchestrées par la direction du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord depuis deux ans.

La direction en désaccord

Bien que la situation soit jugée délicate, la directrice du département de psychiatrie ne croit pas que la sécurité du personnel est à risque.

Un consultant a d'ailleurs été embauché par le CISSS Centre intégré de santé et services sociaux de la Côte-Nord pour tenter de dénouer cette impasse.

Le consultant, il rencontre les gens aussi sur le terrain : les différentes équipes, les individus, les syndicats. Donc il fait le tour pour faire une belle lecture de l'environnement pour qu'on puisse mettre en place des mesures rapidement , rassure la directrice des programmes santé mentale, dépendance, itinérance et services sociaux généraux au CISSS Centre intégré de santé et services sociaux de la Côte-Nord, Jennifer Lavallée.

Jennifer Lavallée reconnaît que la situation est délicate (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La députée de Duplessis, Lorraine Richard, croit quant à elle que le CISSS Centre intégré de santé et services sociaux de la Côte-Nord fait fausse route en faisant appel à un tel consultant.

Elle estime que les ressources devraient plutôt se concentrer sur le recrutement et le soutien du personnel déjà en place.

Avec les informations de Marc-Antoine Mageau